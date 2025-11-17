Střídání na šipkařském trůnu. Jedničkou je Littler, rival ale hlásí: Oba jsme odskočení!

Už před semifinále bylo jasno, v boji o titul svůj nový status parádním výkonem jen potvrdil. Luke Littler ve finále šipkařského Grand Slamu zdolal již bývalou světovou jedničku a jmenovce Humphriese 16:11. A právě jeho vystřídal v pozici nejlepšího hráče na světě. „Zaslouží si všechno, čeho dosahuje. Pro sport je obrovským přínosem,“ hlásil poražený.
Gratulace od Lukea Humphriese, kterého tentokrát Luke Littler porazil.

Gratulace od Lukea Humphriese, kterého tentokrát Luke Littler porazil.

Střídání na trůnu, Luke Humphries (vpravo) opouští místo šipkařské světové...
Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze šipkařského mistrovství světa.
Luke Littler se raduje z vítězství na šipkařském Grand Slamu, po kterém se stal...
Luke Littler s trofejí pro vítěze šipkařského mistrovství světa.
Už před turnajem Littlerovi stačilo, aby se dostal do finále, pokud se chtěl stát světovou jedničkou a nebrat ohled na výsledek Humphriese.

Tomu se totiž ze žebříčku měly za vítězství na Grand Slamu před dvěma lety odebrat prize money, podle kterých se pořadí určuje.

Fandové ve Wolverhamptonu sledovali napínavé finále, ve vedení se oba dlouho střídali. Ovšem Littlerův poslední drtivý nástup nakonec znamenal poměrně jasnou výhru.

Luke Littler se raduje z vítězství na šipkařském Grand Slamu, po kterém se stal světovou jedničkou.

„Klíčová byla moje 160 před přestávkou, kdy jsem odskočil na 11:9. Do té doby jsem spíš ztrácel, pak jsem mu utekl,“ pravil zázračný mladík.

„Už před zápasem jsem věděl, že jsem světová jednička, ale dál jsem se soustředil na finále. Luke hrál absolutně úžasně, nicméně jsem rád, že jsem opět po roce zvítězil,“ říkal bezprostředně po utkání.

Získal už osmý titul z velkého turnaje. Nezapomínejme, že je mu stále teprve 18 let.

Jste sjetý? Littler brání mladou šipkařku, která ho senzačně vyřadila v semifinále MS

I na blížícím se mistrovství světa, které odstartuje 11. prosince v legendárním Alexandra Palace v Londýně, bude hlavním favoritem. Vždyť ho sám posledně ovládl.

„Už jsem mu to řekl. Zaslouží si všechno, čeho dosahuje. Pro šipky je obrovským přínosem, místo světové jedničky mu rozhodně právem patří, hraje skvěle,“ uznal po porážce Humphries.

Střídání na trůnu, Luke Humphries (vpravo) opouští místo šipkařské světové jedničky, tou se nově stává Luke Littler.

Místo nejlepšího šipkaře světa držel 682 dní, čímž se zařadil na páté místo historických tabulek. Littler se v neděli večer stal teprve čtrnáctou oficiální jedničkou.

„A já mu dávám sedm týdnů!“ prohodil Humphries s úsměvem. Právě za takovou dobu se na čelo žebříčku může vrátit, sám totiž dodal: „Prohrál jsem tři finále v řadě. Teď jsem připravený na mistrovství světa. A já ho vyhraju!“

Na troufalá prohlášení si příliš nepotrpí, proto i tato slova doprovodil úsměvem.

Pád hvězdy šipek. Pomoc hledal u experta, co pečuje o Haalanda: O soucit nestojím

Ale proč by si neměl věřit? Spadl jen na druhé místo, stále patří mezi elitu. Koneckonců s Littlerem absolvoval na velkých turnajích už šestkrát finále, drží vyrovnanou bilanci 3:3.

A když se ho reportérka Polly Jamesová po porážce dotázala, zda hrají s Littlerem „vlastní ligu“ a jsou odskočení, bez váhání odvětil: „Jo, upřímně si to fakt myslím. A neříkám to arogantně.“

„Možná někoho otravuje, že se potkáváme ve finále zase my, ale co s tím máme dělat? Je na ostatních, aby nás zastavili. Já se snažím zastavit Lukea a nejde mi to! Teď zkrátka hrajeme lépe než všichni ostatní. Chci s ním být ve finále mistrovství, utkat se s ním zase,“ rozvinul myšlenku.

Luke Humphries v objetí s Lukem Littlerem.

Dění na špici šipkařského světa trochu připomíná ten tenisový, kde si Grand Slamy pouze přehazují rovněž dominantní Alcaraz se Sinnerem. Jen s tím rozdílem, že hodu na terč v současnosti vládnou dva Angličané.

„Vždycky to mezi námi bude těsné, jeden tomu druhému nikdy nedá nic jen tak zadarmo,“ hlásil Littler.

„A já mu vyhlašuju válku! Jsem samozřejmě zklamaný, že jsem zase prohrál, ale hraju dobře,“ odvětil Humphries.

Jestli se spolu střetnou i na mistrovství světa, bude to vzhledem k jejich nasazení až ve finále. V něm by se případně tentokrát neutkali o zhruba čtyři miliony korun jako v pondělí, nýbrž rovnou o 27 a půl milionu (jeden milion liber).

Nejčtenější

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Střídání na šipkařském trůnu. Jedničkou je Littler, rival ale hlásí: Oba jsme odskočení!

Gratulace od Lukea Humphriese, kterého tentokrát Luke Littler porazil.

Už před semifinále bylo jasno, v boji o titul svůj nový status parádním výkonem jen potvrdil. Luke Littler ve finále šipkařského Grand Slamu zdolal již bývalou světovou jedničku a jmenovce Humphriese...

17. listopadu 2025  14:01

První šanci mu dal Mourinho, teď Parrott poslal Iry do baráže. Je to pohádka, zářil

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Strhl ze sebe dres, prosmýkl se okolo všech jásajících spoluhráčů, sklouzl se po kolenou a pak si v euforii lehl na záda. Troy Parrott, hrdina irské fotbalové reprezentace, který hattrickem proti...

17. listopadu 2025  13:48

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Mistr ti předá žezlo. A nevyhnutelně budeš nejlepší. Mentální kouč o práci s Menšíkem

Premium
Mentální trenér Dragan Vujovič spolupracuje s českým tenistou Jakubem Menšíkem...

Fantastický start, pak výpadky a útlum. Podobně jako další čeští tenisté i nejmladší tuzemský zástupce v elitní stovce Jakub Menšík vstoupil do nového roku s velkou pompou. V březnu ještě jako...

17. listopadu 2025

Nechci se chovat jako idiot! Priske o krizi Sparty, kritice fanoušků i synu Augustovi

Sparťanský trenér Brian Priske

Během reprezentační přestávky řeší nepříjemné starosti. Musí přijít na to, jak fotbalisty Sparty znovu nastartovat po sérii nevydařených výsledků. „Začátek sezony se nám vyvedl, ale teď jsme v...

17. listopadu 2025  11:30

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Nervózní Strýcová, unavený Pála a přispění nečekané hrdinky. Jak se Češky zachránily

Linda Nosková slaví zisk bodu v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku s...

I tak protřelá harcovnice, jakou je Barbora Strýcová, přiznala: „Bylo to emočně vyčerpávající, nervy až do posledního balonku.“ Z lavičky napjatě sledovala, jestli bude příští rok kapitánkou týmu ve...

17. listopadu 2025  9:10

Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry

David Schweiner sleduje smeč Ondřeje Perušiče.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na mistrovství světa v Adelaide Lotyše Martinše Plavinše a Kristiana Fokerotse 21:19, 21:12 a se třemi vítězstvími ovládli skupinu H....

17. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  8:50

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

