Už před turnajem Littlerovi stačilo, aby se dostal do finále, pokud se chtěl stát světovou jedničkou a nebrat ohled na výsledek Humphriese.
Tomu se totiž ze žebříčku měly za vítězství na Grand Slamu před dvěma lety odebrat prize money, podle kterých se pořadí určuje.
Fandové ve Wolverhamptonu sledovali napínavé finále, ve vedení se oba dlouho střídali. Ovšem Littlerův poslední drtivý nástup nakonec znamenal poměrně jasnou výhru.
„Klíčová byla moje 160 před přestávkou, kdy jsem odskočil na 11:9. Do té doby jsem spíš ztrácel, pak jsem mu utekl,“ pravil zázračný mladík.
„Už před zápasem jsem věděl, že jsem světová jednička, ale dál jsem se soustředil na finále. Luke hrál absolutně úžasně, nicméně jsem rád, že jsem opět po roce zvítězil,“ říkal bezprostředně po utkání.
Získal už osmý titul z velkého turnaje. Nezapomínejme, že je mu stále teprve 18 let.
I na blížícím se mistrovství světa, které odstartuje 11. prosince v legendárním Alexandra Palace v Londýně, bude hlavním favoritem. Vždyť ho sám posledně ovládl.
„Už jsem mu to řekl. Zaslouží si všechno, čeho dosahuje. Pro šipky je obrovským přínosem, místo světové jedničky mu rozhodně právem patří, hraje skvěle,“ uznal po porážce Humphries.
Místo nejlepšího šipkaře světa držel 682 dní, čímž se zařadil na páté místo historických tabulek. Littler se v neděli večer stal teprve čtrnáctou oficiální jedničkou.
„A já mu dávám sedm týdnů!“ prohodil Humphries s úsměvem. Právě za takovou dobu se na čelo žebříčku může vrátit, sám totiž dodal: „Prohrál jsem tři finále v řadě. Teď jsem připravený na mistrovství světa. A já ho vyhraju!“
Na troufalá prohlášení si příliš nepotrpí, proto i tato slova doprovodil úsměvem.
Ale proč by si neměl věřit? Spadl jen na druhé místo, stále patří mezi elitu. Koneckonců s Littlerem absolvoval na velkých turnajích už šestkrát finále, drží vyrovnanou bilanci 3:3.
A když se ho reportérka Polly Jamesová po porážce dotázala, zda hrají s Littlerem „vlastní ligu“ a jsou odskočení, bez váhání odvětil: „Jo, upřímně si to fakt myslím. A neříkám to arogantně.“
„Možná někoho otravuje, že se potkáváme ve finále zase my, ale co s tím máme dělat? Je na ostatních, aby nás zastavili. Já se snažím zastavit Lukea a nejde mi to! Teď zkrátka hrajeme lépe než všichni ostatní. Chci s ním být ve finále mistrovství, utkat se s ním zase,“ rozvinul myšlenku.
Dění na špici šipkařského světa trochu připomíná ten tenisový, kde si Grand Slamy pouze přehazují rovněž dominantní Alcaraz se Sinnerem. Jen s tím rozdílem, že hodu na terč v současnosti vládnou dva Angličané.
„Vždycky to mezi námi bude těsné, jeden tomu druhému nikdy nedá nic jen tak zadarmo,“ hlásil Littler.
„A já mu vyhlašuju válku! Jsem samozřejmě zklamaný, že jsem zase prohrál, ale hraju dobře,“ odvětil Humphries.
Jestli se spolu střetnou i na mistrovství světa, bude to vzhledem k jejich nasazení až ve finále. V něm by se případně tentokrát neutkali o zhruba čtyři miliony korun jako v pondělí, nýbrž rovnou o 27 a půl milionu (jeden milion liber).