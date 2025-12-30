Jen na mě bučte. Výhru mi platíte ze svých peněz! Littler se pustil do fanoušků

Do souboje s fanoušky se pustil už v úvodu zápasu. Ironicky se usmíval, neodpustil si směrem k nim lehké provokace. Úplně se mu nelíbilo, že v osmifinále mistrovství světa stojí na straně jeho soupeře Roba Crosse a dávají to hlasitě najevo. „Nevadí mi to, vůbec mě to nezajímá,“ ubezpečoval po výhře 4:2 na sety Luke Littler. Jeho výraz ale svědčil o opaku.
Několikrát dal emocím volný průběh. Hlasitě se povzbuzoval po úspěšných hodech, publika, které na něj několikrát zabučelo, si tentokrát všímal víc než obvykle.

Po výhře se k části Crossových podporovatelů otočil, začal směrem k nim divoce gestikulovat a cosi pokřikovat.

A když na interakci s diváky dostal od reportérky televizní stanice Sky Sports otázku po skončení utkání, viditelně rozladěný Littler zrudl v obličeji a neodpustil si ostré rýpnutí.

Littlerův pozápasový rozhovor:

„Můžu říct jednu věc? Vy platíte za vstupenky, ze kterých je pak placená moje výhra. Za to vám děkuji, opravdu díky moc! Jen na mě bučte dál,“ vzkázal z pódia fanouškům.

Ke všemu se vrátil i na pozdější tiskové konferenci, kam už dorazil o trochu klidnější.

„Lidé přáli outsiderovi, chtěli, aby vypadl favorit. Možná jsem si jich začal všímat až příliš brzy... Ale ostatní by se na mém místě zachovali stejně,“ líčil osmnáctiletý Angličan.

I když se zdálo, že se děním v Alexandra Palace nechává rozhodit, předvedl další povedený výkon.

Během šesti setů trefil hned sedmnáct maximálních náhozů, těžký souboj se šampionem z roku 2018, který za stavu 1:3 dokázal duel ještě zdramatizovat, zakončil s vysokým průměrem 106,58.

„Ani mi nepřijde, že bych hrál tak dobře. Snažil jsem se soustředit, ale měl jsem v sobě hodně adrenalinu a vzteku. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát,“ hlásil Littler mezi novináři.

Leží na něm obrovský tlak. Do Alexandra Palace přicestoval coby čerstvá světová jednička, může se stát prvním šipkařem od Garyho Andersona, který prestižní akci ovládne dvakrát po sobě.

Rob Cross reaguje na fanoušky během utkání s Lukem Littlerem.
Luke Littler se povzbuzuje během osmifinále mistrovství světa.

Plní roli největšího favorita, ve čtvrtfinále bude mít navíc velmi příznivý los. Čeká na něj Krzysztof Ratajski z Polska, sedmatřicátý hráč žebříčku PDC, který si poradil s Lukem Woodhousem.

„V Littlerově podání vypadají šipky tak snadně! Ale ukázal nám i stránku, kterou jsme dosud neznali. Chtěl diváky umlčet, jen musí pochopit, že není dobré je mít neustále proti sobě. Může to být dlouhá a velice osamělá cesta,“ poznamenal Wayne Mardle, expert Sky Sports.

Osmnáctiletý talent si to uvědomuje. Trval na tom, že proti Crossovi jej negativní emoce posílily, ale příště se pokusí spíš krotit: „Nechci být výbušným typem hráče, zvlášť v delších zápasech vás to unaví.“

Jakého přijetí se v Alexandra Palace dočká příště? Jakmile se ozve bučení či náznaky náklonnosti k soupeři, bude zajímavé sledovat, jak mladá šipkařská hvězda zareaguje.

