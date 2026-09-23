Historická chvíle pro české šipky. Sedláček porazil hvězdy a slaví první turnajový titul

Když za stavu 7:5 nezavřel double 12, mohlo se zdát, že obrovskou příležitost promarní. Nervy mu pracovaly, dohromady neproměnil hned osm šipek na vítězství.
Soupeř se dotáhl, srovnal na 7:7, vyrovnaný souboj tak musel rozhodnout závěrečný leg. V něm se český reprezentant držel napřed. Double 16 na první pokus minul, následný double 8 rovněž...
SEDLACEK WINS HIS FIRST TITLE 🤩— PDC Darts (@OfficialPDC) September 23, 2026
On his EIGHTH match dart and after a dramatic last-leg shootout, Karel Sedlacek defeats Scott Williams 8-7 to win Players Championship 30! 🇨🇿
📺 https://t.co/Dogi6ykEH5#PC30 pic.twitter.com/EwMi0XDRuT
Napodruhé už ale poslal šipku tam, kam chtěl.
„Scott je opravdu skvělý hráč. Zahodil jsem pár příležitostí, hlavou už mi běželo: Co víc ještě chceš?! Ale nakonec se to povedlo, dokázal jsem to,“ líčil nadšeně Sedláček.
Milovanému sportu se věnuje déle než třicet let, na akci pod záštitou PDC (Professional Darts Corporation) se poprvé kvalifikoval v roce 2018.
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Sedláček o zákulisí šipek: U terče jsme nepřátelé, jde o prachy. Kolik stojí sezona?
Teď si čekání na premiérový turnajový triumf může odškrtnout. A ne jen tak ledajaký!
V Nizozemsku sice chyběli třeba Littler, Van Veen nebo Humphries, absolutní světová špička, ale sedmačtyřicetiletý Čech pořád uspěl v konkurenci 128 hráčů včetně hvězd Van Gerwena, Aspinalla a dalších.
Některé z nich „Zlej Kája“ dokonce při cestě za prvenstvím sám odklidil z cesty. Začal vítězství 6:1 nad anglickým mladíkem Dudeneym, Němci Klosemu ve druhém kole nepovolil ani leg.
Až nečekaně snadno vyzrál také na Damona Hetu. Dvaadvacátému muži žebříčku PDC vrátil nedávné vyřazení z domácího turnaje v Letňanech. Porazil ho 6:1, průměr držel nad 105.
KAREL CREATES HISTORY! 🇨🇿🏆— PDC Darts (@OfficialPDC) September 23, 2026
Karel Sedlacek wins through an incredible decider against Scott Williams to become the first Czech player to win a PDC ranking title! 👏 pic.twitter.com/IRkMp7qdN0
V osmifinále poměrem 6:3 přetlačil zmíněného Aspinalla, světovou šestnáctku. Další cenný skalp si připsal mezi osmičkou nejlepších, tentokrát po výhře 6:5 nad Chrisem Dobeym, světovou patnáctkou.
Účast ve finále si zajistil dalším skvělým výkonem proti domácímu Nielsi Zonneveldovi (7:2).
S Williamsem se přetahoval, zpočátku spíš ztrácel, ale dokázal se z těžké situace vyhrabat. Když trefil titulový double 8, jeho soupeř mu jen odevzdaně podal ruku a vztekle mrštil šipkami.
„Je to jako sen, já tomu pořád nemůžu uvěřit! Tohle je pro mě vrchol kariéry,“ přiznal Sedláček v rozhovoru po finále.
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Karel byl zlej. Skvělý Sedláček je na šipkařském Majoru v osmifinále
Do Nizozemska dorazil v solidní formě. Minulý týden postoupil na World Series of Darts Final, jednom ze šipkařských majorů, do osmifinále, kde svedl vyrovnanou bitvu s Gianem van Veenem.
Světovou trojku trápil, držel s ní krok, zápas dohrál s vyšším průměrem (103,30) než domácí Nizozemec. Z pódia sice odcházel zklamaný z porážky 7:10, ale po jednom z nejlepších výkonů v kariéře.
„I když to nevyšlo, říkal jsem si: Nic se neděje, vedeš si dobře, pokračuj! Manželka mi tvrdila, že se mi to brzy vrátí, a měla pravdu,“ usmíval se „Zlej Kája“.
Zároveň dodal, že se pořád cítí lépe. Chce absolvovat co nejvíce těžkých utkání, dál se posouvat. A dosáhnout konečně i zajímavých výsledků na větších turnajích před televizními kamerami.
Nedávné Czech Darts Open v Letňanech jen potvrdilo, jak v Česku roste nejen Sedláčkova popularita, ale také zájem o šipky.
„Stále více lidí je začíná hrát, máme i spoustu dobrých mladých kluků. Doufám, že pro ně budu inspirací. Snad si řeknou: Kája to dokázal. A my teď můžeme taky!“