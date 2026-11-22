Grand Slam of Darts je jeho nejoblíbenější - po letech 2018, 2019 a 2021 přidal Velšan už čtvrté celkové prvenství.
Vyhrané finále nad světovou dvojkou Gianem van Veenem z Nizozemska v poměru 16:11 vynese Priceovi 200 000 liber a posun na světovém žebříčku – nově bude číslo tři, dostane se před Angličana Luka Humphriese.
„Letos jsem prohrál několik finálových zápasů, byl jsem nervózní jako nikdy! Snášela se na mě za to kritika, teď můžou všichni leda mlčet,“ vzkázal Price v televizním rozhovoru na pódiu v anglickém Wolverhamptonu.
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V červenci ve finále World Matchplay nestačil na Luka Littlera, v září ve World Series of Darts Finals podlehl Rossu Smithovi a před měsícem zase na World Grand Prix nestačil na Humphriese.
Do čtveřice to ale vyšlo, třebaže už v pátečním čtvrtfinále byl blízko vyřazení. Nad Němcem Springerem vyhrál po dramatickém závěru 16:15, soupeř měl navíc v rozhodujícím legu servis a měl i jednu šipky na vítězný double.
V neděli Price zvládl po obědě napínavé semifinále s Nizozemcem Doetsem 16:13 a večer už od začátku finálového klání dokazoval, že je velké pohodě.
Za stavu 2:1 sebral Van Veenovi podání zavřením sto padesátky. Vyjma úplně prvního legu v zápase ani jednou neprohrával, jedenáctkrát hodil maximum a na doublech měl úspěšnost 53 procent.
Velké sebevědomí z něj sršelo i v závěru, když se dalších 150 pokusil zavřít třemi bully za sebou. „Chtěl jsem zkusit něco divočejšího, soupeře to může rozhodit. Kdyby to bylo vyrovnané, tak do toho samozřejmě nejdu,“ smál se Price.
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„On umí soupeře vždycky rozhodit. Gazzy, nemám tě rád!“ zažertoval Van Veen. „Jsem zklamaný, ale byl to pro mě pozitivní týden. Zápas byl vyrovnaný, Gerwyn měl lepší zavírání, já své šance nevyužil. To je ale součást hry.“
„Gerwyn je fantastický hráč, ukazuje to každý týden. Diváci ho milují. Prohrál letos několik finále, takže bylo otázkou času, kdy to zlomí. Bohužel to vyšlo na mě,“ uznal poražený finalista.
Van Veen bude mít šanci na zisk druhého major titulu už za pár dní. V pátek totiž startuje Players Championship Finals a v prosinci pak ostře sledované mistrovství světa.
„Víte, nejsladší věc na tomhle vítězství je to, že v poslední letech platilo, že kdo vyhrál Grand Slam, vyhrál i mistrovství světa. Tak do toho!“ zařval si na závěr Price.