Na Grand Slam of Darts hrají šipkaři nejprve ve skupinách po třech, do vyřazovacích bojů postupuje pouze nejlepší z trojice. Pondělní zápas mezi Velšanem Pricem, světovou čtyřkou, a Polákem Bialeckim, byl přímým soubojem o postup.
Skóre bylo na 2:1 na legy, když Price při svém skóre 274 trefil dvakrát triple dvacet a jednu singlovou devatenáctku. Jakmile šel k terči znovu, scházelo mu tedy 135 bodů.
Price začal triplem 19 (57), krátce se podíval na rozhodčího a pak pokračoval: triple 16 (48), double 20 (40). Arbitr Charlie Corstophine zahlásil vítězství „Icemana“ v legu. Price sebral šipky z terče a za stavu 3:1 šlo utkání do pátého legu.
Jenže Priceova kombinace byla vyšší, než kterou měl zahrát.
Jeho tři šipky dohromady nastřádaly 145 bodů místo 135.
Chyby si ovšem nikdo nevšiml. Ani rozhodčí, ani soupeř, ani televizní komentátoři.
Nevídaná situace se začala rozebírat až po zápase. „Vůbec jsem nevěděl, že se něco takového stalo. Až teď. Po prvním trojnásobku jsem se zeptal rozhodčího, kolik mi zbývá. Řekl, že 88. Takže jsem šel na triple 16 a double 20. A on zahlásil vítězný leg,“ popisoval Price kuriózní moment na tiskové konferenci.
„Přísahám Bohu, že jsem o tom až do konce zápasu nevěděl. Ještě že tak, dost možná by mě to rozhodilo. Byl jsem v zápase hodně nervozní,“ přiznal Price, který si nakonec připsal výhru 5:2 a postoupil do play off.
Šipkař z Walesu ovládl Grand Slam of Darts již třikrát, letos se ovšem výrazně změnil formát soutěže. Místo 32 šipkařů se turnaje účastní 48 hráčů, kvůli čemuž vzniklo 16 skupin. Dříve bylo osm skupin a z každé postupovali dva hráči.
„Teď je to jiné, i když se hraje ve skupinách, v podstatě nemůžete prohrát. Hodně dobrých hráčů už tady letos vypadlo. Pro mě je to speciální, vždy se chcete ukázat na turnaji, na který máte dobré vzpomínky. Hraju teď decentně, ale turnaj je nevyzpytatelný,“ uvědomoval s Price po výhře.
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Tu ale někteří fanoušci označují jako nefér, protože k ní velkým pochybením přispěl rozhodčí. „Absolutní vtip. V televizi to každý viděl, zápas by se měl opakovat,“ zněl jeden z komentářů na sociálních sítích.
Co ale říkají šipkařská pravidla?
„Pokud nesprávně zaznamenané skóre vedlo k vítězství v legu, výsledek zůstává v platnosti, pokud není chyba opravena před zahájením následujícího legu.“
„Rozhodčí může jakoukoli chybu ve skóre opravit kdykoli až do okamžiku, kdy je v daném legu zahlášeno ukončení hry (Game Shot).“
Přesně tak se to stalo také Priceovi. Sudí Corstophine zahlásil „Game Shot“ a hned se pokračovalo. Chybně uznaný leg tak zůstal v platnosti.
Littlerova paráda za rozhodnutého stavu
Do play off Grand Slam of Darts se dle očekávání probojoval také Angličan Littler, který v pondělí sice prohrál 4:5 s Nizozemcem Zonneveldem, ale věděl, že mu k postupu stačí uhrát tři legy.
Při rovnosti bodů totiž rozhoduje skóre vyhraných a prohraných legů.
Po zisku třetí sady Littler, zdálo se, průběh zápasu vypustil, přesto vytáhl velikou parádu, kterou byste čekali spíše na exhibičním turnaji. Za stavu 3:4 zavřel skóre 150 třemi šipkami v řadě přímo do středu terče.
„Nemůže si pomoct, věřte mi. On to udělá,“ předpovídali komentátoři stanice Sky Sport. Littler vyhrál uplynulé dva ročníku turnaje a letos může zkompletovat hattrick.
Na play off může stále pomýšlet i český šipkař Karel Sedláček. Po promarněném vedení 1:4 z prvního zápasu s Nizozemcem Kuivenhovenem ale musí na závěr úterního programu porazit světovou jedenáctku Aspinalla 5:2, 5:1 nebo 5:0.
A to bude pořádně těžký úkol...