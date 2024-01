Littler se nejmladším mistrem světa v šipkách nestal, finále ovládl Humphries

Osmadvacetiletý Humphries dostane za triumf 500 tisíc liber (14,3 milionu korun). Littler si odnese 200 tisíc liber (5,7 milionu korun) a ze 164. příčky žebříčku se vyhoupl až na 31. pozici.

„Říkal jsem si, že to musím dokázat tenhle rok, protože Luke bude dominovat šipkám spoustu dalších let. Já vyhrál dnes, ale on se určitě brzy dočká. Teď jsem mistr světa a světová jednička, co víc si přát?“ řekl Humphries v rozhovoru po převzetí poháru.

Juniorský mistr světa Littler při svém debutu mezi elitou podával po celou dobu třítýdenního turnaje suverénní výkony, ale na favorizovaného krajana nestačil. Nepřekonal tak rekord Nizozemce Michaela van Gerwena, jenž se stal šampionem ve 24 letech, je ale jednoznačně nejmladším finalistou. „Dnes jsem zklamaný, ale všechny zápasy na turnaji byly výborné. Finále při první účasti je neuvěřitelné,“ podotkl Littler.

Humphries vstoupil do zápasu lépe, za stavu 2:1 ale prohrál tři sety za sebou. Ve zbytku duelu už ani jednou nezaváhal a po obratu zvítězil 7:4. Třetí nasazený hráč navzdory nepřesvědčivému vstupu do šampionátu nakonec potvrdil roli největšího favorita a navázal na zisk tří titulů na turnajích kategorie major z druhé poloviny sezony.

Obhájce titulu a dosavadní světová jednička Angličan Michael Smith vypadl v osmifinále. Čeští šipkaři se tentokrát na šampionát nekvalifikovali.