Čtyři zápasy, opět čtyři prohry. Mrzí nás to kvůli fanouškům, shodují se čeští šipkaři

Jenže měl proti sobě příliš kvalitního soupeře. Australan Damon Heta trestal sebemenší chybičky soupeře a především v zavírání legů byl precizní.
Když trefil poslední šipku, okamžitě se otočil k Sedláčkovi a českým fanouškům a gestem signalizoval, že se omlouvá. Vyřadil totiž posledního Čecha ve hře.
„Jsem zklamaný asi jako po každé prohře. Ale zároveň jsem šťastný, že jsem zvládl náročnou kvalifikaci a mohl jsem si tu zahrát,“ těšilo Sedláčka.
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Naplněná letňanská hala ho hnala za výhrou, od začátku až do konce zápasu burácela.
„Ty kráso, v životě jsem nezažil nic lepšího. A to jsem prohrál! Opakuju se každý rok, ale teď bylo fakt neskutečné, co se tady dělo. Jsem v nebíčku. Úplné peklo. Mám husinu po celém těle,“ říkal poté v rozhovoru.
Atmosféra ho strhla natolik, že i v momentech, kdy v jiných zápasech zachovával klid, si několikrát emotivně zakřičel a zapumpoval rukou.
„Cítil jsem, že hala chce něco vidět. Ale bylo to upřímné, tahle kulisa mě rozebrala na prvočísla,“ dodal ještě.
Moc chtěl vyhrát pro diváky. Ti totiž během dne museli vstřebávat už předchozí tři české porážky.
David Rosí nestačil na favorita Andrewa Gildinga 3:6, poté padl i Jiří Brejcha proti Williamu O’Connorovi 1:6.
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„Cítil jsem, že se začínám trochu rozehrávat, ale byl konec. On to prostě rychle smázl. Můj plán bylo vést 4:0, pak bych měl aspoň 30% šanci vyhrát! Ale nepovedlo se,“ vykládal Brejcha.
„Ale diváci byli skvělí, atmosféra opravdu výborná. Nedá se říct nic jiné než díky moc všem za podporu,“ vzkázal ještě fanouškům.
Podobná slova volil i třetí Čech v akci, třetí poražený. Adam Gawlas čelil mimořádně silnému Krzysztofu Ratajskému z Polska, světové dvacítce. Ani jeden sice na průměrné náhozy nikterak nezářil, ale když měl soupeř zavřít, povedlo se mu to v šesti z osmi případů.
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„Soupeře jsem měl těžkého, ale do toho jsem s tím nastupoval. Bylo mi to jedno. Umí hrát i kilo průměr, teď hrál zrovna o něco méně, ale přijde mi, že proti jakémukoli soupeři musíte hrát bravurně,“ uvědomoval si Galwas.
Ve druhém legu sice dokázal vyrovnat na 1:1, jenže pak Polák odskočil na 4:1 a Gawlasovi se nedařilo držet krok.
„Potil jsem se víc jak v plaveckém bazénu. Cítil jsem se dobře, nevím, co tomu chybělo. Ale můžu si za to sám, protože vím, že mám na víc a měl bych tomu dát víc. Ale takhle je to ve mně, nemrzí mě, že tomu nedávám tolik, protože tak to cítím. Mrzí mě to však vůči českým fanouškům, protože si zaslouží, abych na turnajích vyhrával, což mě štve,“ pravil upřímně.
Poté poděkoval promotéru Pavlu Kordovi, že dokázal opět zorganizovat tak kvalitní turnaj v Česku, na který mohla postoupit skrz národní kvalifikace hned čtveřice tuzemských zástupců.
Ti si totiž mohli užít bouřlivou atmosféru v hale, o jaké se jim dost možná ani nesnilo.
„Pro každého českého hráče je odměna si zahrát na takové stagi. Cítit za sebou takovou podporu dodává ohromnou sílu,“ přidal ještě Sedláček.
Turnaj tak pokračuje bez české účasti. Zato se světovými hvězdami jako Littler, Humphries nebo van Gerwen.