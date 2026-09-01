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Hvězdy světových šipek opět v Praze. Ale vyhrát může i Zlej Kája, věří promotér

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  16:01
Karel Sedláček si podává ruku s Lukem Littlerem po prohře na Grand Slamu.

Karel Sedláček si podává ruku s Lukem Littlerem po prohře na Grand Slamu. | foto: Godfrey Pitt / Actionplus / ProfimediaProfimedia.cz

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.
Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.
Bývalý mistr světa v šipkách Gerwyn Price.
Nizozemský šipkař Michael van Gerwen slaví v semifinále MS.
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Humphries, Van Gerwen, Van Veen, Price, Bunting, snad i dokonce Littler. Nebývá zvykem, že se na turnaj šipkařské Evropské Tour sjede ta nejužší světová špička. Česku se to ale daří. A výjimkou není ani letošní ročník, který startuje už v pátek v pražských Letňanech.

Čim to je? Šipkaři mají od organizátorů připravený maximální komfort: Hezké zázemí, blízký hotel, auta na přejezdy.

„Hráči nejsou primadony, jsou pro ně důležité běžné věci. A druhá stránka jsou pak čeští fanoušci,“ vysvětluje promotér akce Pavel Korda, proč mají nejlepší šipkaři na světě o turnaj v Praze takový zájem.

„Fandí všem, jsou opravdu geniální. V jednom zápase přejí oběma, což hráči vážně oceňují. To se jim jinde nestává,“ poodhalil Korda.

I proto se organizátorům opět podařilo přivést opravdu našlapanou sestavu těch nejlepších šipkařů na světě. K úternímu dni bylo potvrzených hned 17 z 20 nejlepších hráčů žebříčku. Zbylí tři navíc dříve účast přislíbili, a i jejich přítomnost v Praze tak stále možná je.

Střídání na trůnu, Luke Humphries (vpravo) opouští místo šipkařské světové jedničky, tou se nově stává Luke Littler.

Mezi nimi třeba světová desítka Gary Anderson ze Skotska, který je známý tím, že mimo Ostrovy téměř necestuje. O víkendu však soutěžil v Budapešti a naznačil i účast v Praze.

Největší pozornost pak na sebe vztahuje Luke Littler. Stále ještě devatenáctiletá hvězda, lídr žebříčku a šipkař, který vyhrál poslední dvě mistrovství světa.

„Není ještě potvrzen, ačkoliv nám před delší dobou řekl, že přijede. Pokud dorazí, bude největším favoritem. Hraje dobře, měl by vyhrát. Avšak jestliže nepřijede, otevírá se šance mnohým dalším a může vyhrát pět, šest hráčů,“ zamýšlel se Korda a jmenoval třeba Lukea Humphriese, Michaela van Gerwena nebo Giana van Veena.

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„S Littlerem to bývá hodně rychlé, řeknete jenom ‚aha‘. Ale pro hráče jde o odměnu a velkou motivaci se proti němu předvést, vzít mu nějaké legy. Je to jenom člověk, nehraje pořád průměry 110, 115 bodů,“ popisoval dlouhodobě nejlepší český hráč Karel Sedláček, kterého fanoušci znají pod přezdívkou „Zlej Kája“.

Právě on by měl být největší českou nadějí na turnaji. Sedláček totiž disponuje v poslední době více než solidní formou, v srpnu se dokonce jako první Čech kvalifikoval na prestižní World Series of Darts Finals.

Nyní ale doufá v co nejlepší výsledek před domácím publikem.

Karel Sedláček na mistrovství světa v šipkách.

„Je to tady nádherné, lidé jsou šílení, chtějí mě vidět, tři a půl tisíce lidí řve ‚Zlej Kája‘, což je úžasné. Nezapomenutelný zážitek, každému českému hráči ho přeju. Nechci fanoušky zklamat, chci se ukázat. Pro mě je to srovnatelné s MS,“ přiznal Sedláček.

„Ono se to nezdá, ale fakt se může stát, že to ten Kája vyhraje. Hraje opravdu výborně a už dlouho, má za sebou spoustu zápasů s těmi nejlepšími, navíc všechny už porazil. Jen se to musí potkat,“ zadoufal ambiciózně Korda.

Sedláček ovšem zatím nemá jistou ani účast v hlavní soutěži, nejprve se bude muset probít přes čtvrteční národní kvalifikaci, ze které postoupí čtyři Češi.

A jejich šance v hlavním turnaji?

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„Záleží na soupeřích, které potkají. Pro některé naše kluky jsou to neporažení bombarďáci, ti navíc mají minimální zkušenosti. Kája je v našem prostředí ustřelený, ale šipky jsou ošidné v tom, že hráč s takovou formou nemusí kvalifikaci vyhrát. Ale doufám, že se to nestane,“ uvedl Korda.

Už jen proto, že by domácí publikum mělo v pozdějších fázích turnaje i svého zástupce. Už tak očekávaná skvělá atmosféra by tak mohla ještě zesílit.

„Několik hal mám za sebou a tady v Česku je to opravdu neskutečné. Nejenže to hráči říkají na kamery, oni to myslí opravdu upřímně. V Evropě jsem nezažil, aby se od pátku do neděle fandilo, navíc nestranně. Samozřejmě když hraje český hráč, ostatní tuší, co přijde, ale pořád je to v rámci korektnosti,“ oceňoval Sedláček.

Karel Sedláček slaví vítězný leg v utkání s Lukem Littlerem.

„Ale i když soupeř proti českému hráči hodí něco pěkného, zatleskají mu a uznají, že se mu to povedlo,“ dodal Korda.

Ten může být se zájmem diváků velmi spokojen, během tří dnů by si do Letňan mělo najít cestu více než 18 tisíc diváků, což by znamenalo rekordní účast.

„Sobota a neděle večer jsou vyprodané už strašlivě dlouho, na sobotu odpoledne zbývají jen malé stovky míst, v neděli podobně,“ přiblížil Korda.

Před rokem se z triumfu radoval Humphries, Littler tehdy vypadl v osmifinále. A pokud nakonec dorazí, bude mít před skvělou kulisou o motivaci rozhodně postaráno.

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