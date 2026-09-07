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Praze vládl Littler. Na Czech Darts Open odepřel Humpriesovi hattrick

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  9:31

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Luke Littler slaví triumf na World Matchplay. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Godfrey Pitt ČTK

Vítězem šipkařského Czech Darts Open se stal úřadující dvojnásobný mistr světa Angličan Luke Littler. V nedělním finále světová jednička porazila dvojku žebříčku krajana Lukea Humphriese, jenž usiloval v pražských Letňanech o třetí triumf za sebou. Devatenáctiletý Littler vyhrál dramatický duel 8:6 a získal prémii 35 000 liber (985 000 korun).

„Diváci dostali, co si zasloužili - nejlepší dva se znovu utkali ve finále. Jsem rád, že jsem vyhrál a budu tu mít na zdi své jméno. Fanoušci byli skvělí. Je fajn se vrátit v takovém stylu,“ řekl Littler, který se na European Tour představil poprvé od března.

Díky vítězství se kvalifikoval na říjnové mistrovství Evropy v Dortmundu. „O to mi šlo,“ uvedl hvězdný Angličan, který loni vypadl v Praze ve třetím kole.

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Letos se Littler soustředí na zisk všech osmi majorů v jedné sezoně, což se ještě žádnému hráči nepodařilo. V první polovině roku ovládl kromě světového šampionátu i World Masters, UK Open a World Matchplay. Po letní přestávce ho na podzim čekají zbývající čtyři elitní turnaje, prvním bude na přelomu září a října World Grand Prix.

Humpries neuspěl v boji o celkově čtvrtý pražský triumf. „Ve čtvrtek jsem se málem odhlásil a pak jsem se dostal do finále, takže si nemůžu moc stěžovat. Vedl jsem si dobře. Nikdy se nevzdávám, zvlášť ve finále. Doufám, že v příštích čtyřech měsících budu Lukea prohánět,“ řekl.

Čeští šipkaři Karel Sedláček, Adam Gawlas, David Rosí a Jiří Brejcha vypadli v prvním kole.

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