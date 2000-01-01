náhledy
Fenomén, který v posledních letech prožil ohromný boom, se opět vrací do Česka. Nejlepší šipkaři světa se sjíždí na turnaj Czech Darts Open v pražských Letňanech. Orientujete se ve slovníku tohoto populárního sportu? Pár termínů, které se vám budou nejen od pátku do neděle hodit, připomínáme v následující galerii.
Autor: AP
LEG. Paradoxně něco jako gem v tenise, na turnajích se zpravidla hraje na šest, ale někdy klidně až šestnáct vítězných legů, každý z nich do 501 bodů.
Autor: AP
DEVÍTKA. Nejmenší počet šipek (devět), na který může hráč ukončit leg, ojedinělá záležitost, která v hale vždycky spustí davové šílenství.
Autor: John Walton, AP
DOUBLE. Dvojnásobek čísla, jedná se o chlívečky na kraji terče – hráč ho potřebuje trefit, chce-li ukončit leg.
Autor: Reuters
TRIPLE. Právě na něj šipkaři míří nejčastěji, jedná se o trojnásobek daného čísla na terči, chlívečky se nacházejí na půli cesty mezi doublem a čistým středem.
Autor: AP
SINGLE. Jedná se o místa na terči mimo double a triple, pokud jej šipkař trefí, skóre se mu nenásobí.
Autor: AP
NÁSTUPOVKA. Každý hráč si volí píseň, kterou mu organizátoři hrají při nástupu k terči před začátkem zápasu. Většinou ji doprovází pořádná show.
Autor: Reuters
BIG FISH. Termín, který v překladu znamená velká ryba. Jedná se o zavření hry/ukončení legu na nejvyšší možné číslo (170). Šipkař musí trefit double 20, double 20 a následně čistý střed.
Autor: AP
BULLSEYE. Čistý střed, jeho hodnota je 50 bodů a také se počítá jako double, kterým může šipkař ukončit leg.
Autor: AP
ŠANGHAJ. Populární metoda zavření posledních tří šipek. Děje se tak v případě, že hráči zbývá do konce legu 120 bodů, které trefí variantou triple dvacet, dvacet a double dvacet.
Autor: Alberto Pezzali, AP
BUST. Hlasatel většinou do mikrofonu řekne „no score“, tedy žádné skóre, nula bodů. Jedná se o situaci, kdy šipkař trefí na terči vyšší číslo, než kolik mu zbývá do konce legu. Tyto hody se pak nulují a hráč se dostává zpět na původní číslo.
Autor: Reuters
AVERAGE. V překladu průměr, jedná se o průměrné skóre, které hráč zaháže v zápase na tři šipky.
Autor: AP
501. Právě na tolik bodů se hrají jednotlivé legy, hráč je zakončuje doublem.
Autor: Andrew Boyers, Reuters
SOFT. Jedná se o pojmenování plastových hrotů šipek, které se používají pro elektronické terče známé z hospod.
Autor: AP
STEEL. Jedná se o pojmenování ocelových hrotů šipek, které se používají pro sisalové terče, jaké používá PDC na svých turnajích
Autor: Jakub Hromada, iDNES.cz