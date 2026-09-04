Devítka, Big Fish, Šanghaj nebo bust. Orientujete se v šipkařském slovníku?

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace
Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...
OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy
Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...
OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta
Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...
Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami....
Nosková na US Open vydřela postup do osmifinále, Muchová a Lehečka vypadli
Z trojice českých tenistů se v pátek probojovala do osmifinále US Open pouze Linda Nosková, jež ve třetím kole udolala Američanku Ann Liovou 6:2, 6:7 a 6:2. Karolína Muchová překvapivě nestačila na...
Český mladík Šiler míří z Podbrezové do Rio Ave, zahraje si s Brabcem
Český fotbalový útočník Radek Šiler přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce. Jedenadvacetiletý hráč podepsal smlouvu do roku 2031.
Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Krčík se přesunul do Pardubic
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Když Pogačar četl Kmotra a chtěl zůstat Sněhulákem. Je introvert, napsali o něm
Od našeho zpravodaje ve Španělsku Za předním sklem týmového autobusu stáje UAE je na Vueltě usazeno sedm plyšových býků, maskotů závodu, které Tadej Pogačar přebíral po každé etapě coby lídr celkové klasifikace. Ale jejich majitel tu...
Přály jsme si, aby Česko vidělo, že se nevzdáváme. Pospíšilová o boji s Itálií
Od našeho zpravodaje v Německu Povinnosti si zdárně plnila na obou koncích palubovky. Z dobrého postavení těžila v obraně, klidnou ruku pak ukazovala při útočných akcích. Julie Pospíšilová odehrála jeden ze svých nejlepších zápasů...
Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie
Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem vyřadili Crvenou Zvezdu Bělehrad a čeká je minimálně osm dalších zápasů. V našem přehledu najdete...
Čeští volejbalisté prohráli v generálce na evropský šampionát s Belgií v tiebreaku
Čeští volejbalisté uzavřeli přípravu před mistrovstvím Evropy porážkou v Belgii. V generálce na šampionát podlehli svěřenci Jiřího Nováka v Roeselare domácí reprezentací 2:3 na sety poté, co úvodní...
Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Fotbalisté Sparty si v sezoně 2026/27 zahrají ligovou fázi Evropské ligy, kde je čekají tito protivníci: Alkmaar, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a...
Basketbalistky začaly MS porážkou s Itálií. Při soudržném výkonu zářila Pospíšilová
Od našeho zpravodaje v Německu Po dvanácti letech se vrátily na světovou scénu, odmítly roli outsiderek, bojovaly, v Max-Schmeling-Halle se blýskla Julie Pospíšilová s 21 body, berlínský šampionát však české basketbalistky začaly...
Lehečka vs. Tsitsipas: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě
Jiří Lehečka si na US Open 2026 zahraje 3. kolo, soupeřem je tentokrát Stefanos Tsitsipas. Kdo překlopí vzájemnou bilanci na svou stranu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Ipswich - Liverpool 0:2, hotovo po devíti minutách, dvakrát pálil Isak
Ve třetím kole nového ročníku anglické ligy se konečně dočkali výhry. Fotbalisté Liverpoolu triumfovali na hřišti Ipswiche 2:0 díky vydařenému vstupu do utkání. V 6. minutě otevřel skóre Isak, který...
Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...