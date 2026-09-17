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Karel byl zlej. Skvělý Sedláček je na šipkařském Majoru v osmifinále

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  21:28

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa. | foto: AP

Jeho soupeř se ani jednou nezmýlil při zakončení legu, jenže českému šipkaři Karlu Sedláčkovi to nevadilo. Po špičkovém představení novozélandského protivníka Bena Robba porazil 6:4 a na World Series of Darts Final v bouřlivé atmosféře AFAS Live v Amsterdamu postoupil do osmifinále, což je mimořádný výkon.

Když česká jednička zahájila zápas maximálním náhozem 180 bodů, komentátor Jiří Pauzr ve vysílání televize Nova Sport v euforii křičel: „Karel je dneska zlej“.

Sedláček má mezi šipkařskou elitou přezdívku Evil Charlie, nickname má také na dresu. V prvním legu proti podání soupeře trefil ještě jednu sto osmdesátku, napodruhé zavřel double šestnáct a vedl 1:0.

Jenže v dalším legu v koncovce chyboval a Robb mu servis vzal. Pak si oba své podání drželi až do stavu 3:3, kdy Sedláček podruhé protivníkovi výhodu tří šipek vzal a vzápětí udržel své podání. Robb sice díky své unikátní bilanci na doublech ještě snížil na 4:5, ale desátý leg už byl poslední.

Sedláček protivníka drtil skvělým skórováním a na závěr zavřel jedenaosmdesát bodů. Zaťal pěst a zařval si. Pak, jak je u něj zvykem, protivníka s omluvným výrazem objal.

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Vyhrál s průměrem 99,37 bodů na tři šipky, což je špičkový výkon. Nejvyšší zavření měl 147 bodů, zavírání 43 procent, na šest úspěšných doublů potřeboval třináct pokusů. To Robb měl čtyři ze čtyř, ale nestačilo to.

Za osmifinále získá Sedláček deset tisíc liber, což mu upevní pozici v šesté desítce světového pořadí Order of Merit.

World Series of Darts Final je jeden z jedenácti tzv. Majorů, velkých televizních turnajů. Sedláček se na něj dostal z velmi náročné kvalifikace poprvé historii.

Letošního ročníku se účastní absolutní světová špička v čele s globální hvězdou Lukem Littlerem, legendárním Michaelem van Gerwenem, mezi osm nasazených patří ještě Gerwyn Price, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton, James Wade a Stephen Bunting.

Nechybí ani jeden z nejpopulárnějších hráčů Nathan Aspinall či další elitní hráči Josh Rock, Danny Noppert, Ross Smith, Ryan Searle, Damon Heta, Robb Cross či Chris Dobey.

Právě Dobey může být Sedláčkovým vyzyvatelem v osmifinále, ale to by musel zdolat světovou trojku a objev posledního roku Van Veena.

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