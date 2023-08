Vítězný návrat Bilesové. Americká gymnastka má rekordní domácí titul ve víceboji

Šestadvacetiletá Bilesová navázala na sedmý domácí titul z roku 2021, kdy vyrovnala Alfreda Jochima, jenž s stal naposledy šampionem v roce 1933. Po olympijských hrách v Tokiu se ze světa gymnastiky stáhla. V Japonsku se postarala o pozdvižení, když vzdala účast v soutěži družstev kvůli psychickým problémům. Své odstoupení vysvětlila tím, že při točených prvcích ztrácí přehled o tom, kde se ve vzduchu nachází.

Letošní domácí víceboj ovládla pouze 142 cm vysoká gymnastka se skóre 118,450 bodu, o 3,900 před Shilese Jonesovou, a ve věku 26 let a 166 dní se stala nejstarší americkou vícebojařskou šampionkou. První trofej získala před deseti lety.

O dalších plánech nechtěla čtyřnásobná olympijská šampionka a držitelka rekordních 19 titulů mistryně světa hovořit. Cíle, které si stanovila, si chce nechat pro sebe. „Je to tak lepší. Snažím se to letos dělat trochu jinak, než jsem to dělala v minulosti, a zatím to funguje,“ uvedla.

Podle amerických médií bude Bilesová na přelomu září a října startovat na mistrovství světa v Antverpách, kam se vítězstvím na domácím šampionátu kvalifikovala. Vyloučená není ani její účast na olympijských hrách v Paříži, kde by se mohla pokusit rozšířit svoji sbírku sedmi medailí.