Povedený návrat rekordmanky. Gymnastka Bilesová po dvou letech znovu vítězí

„Myslím, že to proběhlo opravdu dobře, což mě docela překvapilo,“ řekla novinářům šestadvacetiletá Bilesová. „Všechno do sebe zapadlo. Jsem spokojená s tím, jak na tom momentálně jsem, psychicky i fyzicky. V sestavách je ještě pár věcí, na kterých musím zapracovat, ale na první závody to bylo docela dobré,“ dodala držitelka rekordních 19 titulů mistryně světa.

US Classics byly poslední kvalifikační akcí před mistrovstvím USA v San Jose (24. až 27. srpna) a pro Bilesovou první soutěží od olympijských her v Tokiu. V Japonsku se pouze 142 cm vysoká gymnastka postarala o pozdvižení, když odstoupila ze soutěže družstev kvůli psychickým problémům. Své odstoupení vysvětlila tím, že při točených prvcích ztrácí přehled o tom, kde se ve vzduchu nachází.

O dalších plánech Bilesová po sobotní soutěži nemluvila. Očekává se ale, že bude startovat v San Jose a poté na přelomu září a října na mistrovství světa v Antverpách. Logickým pokračováním by pak podle agentury SID byl start na olympijských hrách v Paříži, kde by se Bilesová mohla pokusit rozšířit svoji sbírku sedmi medailí.