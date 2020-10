Plavkyně Kubová je vidět z Měsíce, její pohyb hlídá covid marshall

Chomutovská plavkyně hájí barvy japonského týmu Tokyo Frog Kings a Apostalon plave za Toronto Titans. Rozlosování svedlo oba týmy a tím i české plavkyně proti sobě hned v jejich prvním utkání, které je na programu v neděli v 17 hodin.

Všechny závody se konají v Budapešti v desetitisícové Duna Aréně, která ale zůstává při závodech bez diváků. Veškeré dění provázejí přísná hygienická opatření.

„Zatím jsem tu osm dní a mám za sebou už tři testy, testují nás každých pět dnů,“ líčí Kubová.

Česká plavkyně Simona Kubová na MS v Koreji

Při vstupu do všech budov, jako je hotel nebo bazén, závodníkům měří teplotu, kromě jídla a plaveckého tréninku musejí všude nosit roušky a dodržovat mezi sebou rozestupy. „V jídelně sedíme každý u jednoho stolu. V call roomu máme mezi sebou plastové rozhraní a až v posledním call roomu můžeme sundat roušky. Když chceme jít ven, tak musíme na tabuli napsat čas odchodu a máme jen 90 minut na procházku. V hotelu chodí covid marshall, což je paní, která kontroluje, zda dodržujeme pravidla. Je to hodně zvláštní doba. Když porušíme některé z těchto nařízení, ztrácíme týmové body,“ popisuje Kubová přísné podmínky, za kterých se ISL koná.

Jejímu japonskému týmu Tokyo Frog Kings šéfuje Kosuke Kitadžima, dvojnásobný olympijský vítěz z Atén 2004. Týmovou barvou je celkem logicky zářivě zelená a tomu odpovídá i oblečení.

„Jsme vidět z Měsíce, to jen tak někdo říct nemůže,“ usmívá se Simona Kubová. „Naštěstí jsme dostali i černá trička a nejsme jen celí zelení. Loni to byl kosmický overal, letos máme velké svítivě zelené oblečení. K tomu to ale patří, ISL chce být něčím extra.“

V neděli čeká na obě Češky vzájemný týmový souboj. Kubová poplave znakové tratě a Apostalon kraulové. Přímo v bazénu by se jako soupeřky mohly potkat při polohové štafetě na 4×100 metrů.

„V úterý jsme se s Anikou viděly poprvé, protože teprve v pondělí přiletěla a všichni závodníci mají po příletu nařízenou karanténu. Ta jim končí ve chvíli, kdy dostanou negativní výsledek testu. O závodě jsme se nebavily, jen že máme první utkání proti sobě. Dlouho jsme se neviděly, tak jsme povídaly obecně, ale nehecovaly jsme se. Obě ale chceme vyhrát,“ neskrývá elitní znakařka Kubová.

Česká reprezentantka může v ISL uplatnit své bohaté zkušenosti ze všech významných akcí od mistrovství Evropy a světa až po dvojnásobnou účast na olympijských hrách. Kubová se umí na velké závody připravit, a i v Budapešti přesně ví, čeho by chtěla v ISL dosáhnout.

„Tento rok moc závodů nebylo, a když nějaké byly, tak jsem neplavala nic extra. Ale po domácím šampionátu družstev jsem začala hodně pracovat na znakové technice, základní znakové vytrvalosti. Celkově jsem se hodně věnovala právě znaku a téměř celý trénink jsem plavala znakem. Ráda bych tady plavala k hranicím svých osobních rekordů,“ přeje si Kubová.