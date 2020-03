Proč nemůžeme do bazénu? diví se Kubová. Plavat bude na zahradě

Kubová, která pod dívčím příjmením Baumrtová posbírala jedenáct medailí na mistrovství Evropy a jednu na světovém šampionátu, potřebuje bazén 20 nebo 25 metrů dlouhý.



„V tom se moc nezadařilo, píšou jen lidé, kteří mají bazén doma. I ten v Kladně má jen 15 metrů, ale lepší než nic. Známe doktora z Chomutova, který má krytou pětadvacítku, jenže její zprovoznění by trvalo 24 dní,“ dozvěděla se. „I když to je jen sport a nejde o život, lidé se mi snaží pomoct, což je fajn.“

Stejný problém jako ona řeší všichni čeští plavečtí reprezentanti, kvůli pandemii jsou bazény zavřené. „Přijde mi to příšerně přitažené za vlasy, protože jsme se Španělskem jediné dva státy, kde se nesmí plavat. I v Itálii, kde je situace mnohem horší, to mají reprezentanti dovoleno,“ zjistila.

„Zákaz mi přijde absurdní, nemůžeme vykonávat svoji pracovní činnost. I pětibojaři v Dukle měli otevřenou Julisku. A my, kteří se kvalifikovali na olympiádu, nemůžeme ani na chvíli do vody. Smutné, i když se to samozřejmě nedá porovnat se současnou situací ve světe - obdivuji doktory a všechny zdravotníky, jak s tím vším bojují.“

Simona Kubová na mistrovství světa v Kwangdžu.

Čeští plavci zatím neuspěli se svými žádostmi o otevření bazénů. „Třeba se ještě na něčem domluvíme. Zkoušeli jsme cokoli pro širší reprezentaci, pak jen pro tři lidi. Plavali bychom ob dráhu, tedy dva metry od sebe, pak si nasadili roušku. Anebo jsme navrhovali, že budeme trénovat po jednom. Nic nám neprošlo,“ lituje osmadvacetiletá účastnice olympijských her v Londýně 2012 a v Riu 2016.

Na plavání venku to prý zatím není. „Zaprvé, voda je hrozně studená, nevím, zda se v tom dá vydržet hodinu. Museli bychom trénovat v neoprénech,“ dumá. „A je to hrozně jiné, v řece je proud, v rybníku se dá plavat jen kraul, žádné tempové nebo intenzivní prvky. Technika je jiná, protože musíte koukat, jestli plavete rovně. Kdyby byla extrémní krize, nic jiného nám nezbyde.“

Reprezentační trenér Vlastimír Perna na svazovém webu tvrdí: „Plavání v domácích bazéncích s protiproudem nebo na gumovém závěsu je prima improvizace, ale jde o velmi omezený počet možností a klasický plavecký trénink to nenahradí.“

Zatím tak Kubová trénuje na suchu, aby se udržela v kondici. „Snažím se cvičit, běhat, jezdit na kole, ale já potřebuju cítit vodu, odrazit se od ní. Každý týden bez ní je strašně znát. Neumím si představit, že bych neplavala třeba měsíc. Jestli olympiáda bude v termínu, co má být, nebude to dobré,“ bojí se.

Několikanásobná nejlepší česká plavkyně roku byla loni v dubnu prvním českým sportovcem, který se dostal na hry v Tokiu. Loni v dubnu splnila limit na trati 100 metrů znak. Teď trne, jestli olympiáda v létě bude. „Mám zprávy, že se odloží, ale vím i to, že japonští pořadatelé v odklad nevěří. Já si myslím, že olympiáda bude. Slyšela jsem, že všechny sportovce dají 14 dní před zahájením na hotely do karantény. Budou to mít ošetřené. Kdyby se hry konaly v Brazílii, neřeknu, ale Japonsko je pokroková země.“