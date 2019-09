Znakařka Kubová se představí v nové elitní plavecké soutěži

Česká rekordmanka na 50, 100 i 200 metrů znak Kubová o angažmá v nové týmové soutěži informovala na sociálních sítích. „Je mi velkou ctí být součástí tak skvělého týmu, závodit s nejlepšími plavci na světě a spolupracovat s těmi nejlepšími trenéry na světě,“ uvedla na instagramu.

ISL má atraktivním týmovým formátem a účastí elitních plavců přitáhnout k plavání další fanoušky. Zúčastní se jí osm týmů - čtyři evropské a čtyři americké. Na soupisce každého z nich by mělo být podle doporučení organizátorů 24 plavců, dvanáct mužů a dvanáct žen, plus čtyři náhradníci. Maximálně to může být 32 závodníků. Každého kola se zúčastní čtyři týmy, za které budou sbírat body dva plavci v každé disciplíně.

Na programu je od 5. října šest základních kol v Evropě i v zámoří. Akce vyvrcholí finálovým utkáním za účasti dvou nejlepších evropských a amerických klubů, které se uskuteční 20. a 21. prosince v Las Vegas.