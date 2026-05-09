Bez traséra bych nedojela do cíle. Co o sobě prozradila hvězda parasportu?

Už v mladém věku je jednou z nejobávanějších soupeřek pro ostatní. Na lyžích se prohání od dětství, zato s biatlonem začala teprve loni. Při svém prvním závodě ve Světovém poháru byla nejlepší, dvě medaile si laserovou puškou vystřelila i na paralympiádě.
A tak je jasné, že si Bubeníčková i do budoucna ponechá oba sporty. Přečtěte si, co o sobě talentovaná sportovkyně prozrazuje v netradičním rozhovoru pro iDNES.cz formou abecedy.
A jako ambice
Myslím si, že ambice jsou mou součástí. A nebojím se přiznat, že je mám opravdu vysoké. Do budoucna bych ráda dosáhla velkých věcí.
B jako biatlon
To je sport, který mám moc ráda. Pořád je u mě biatlon relativně novinka, ale věřím, že se v něm budu dál posouvat.
C jako Carina Edlingerová
Carina je skvělá lyžařka, závodnice a biatlonistka. Od letošního roku je i novou součástí našeho týmu. (Edlingerová dříve závodila za Rakousko, na letošní paralympiádě získala zlato a stříbro.)
D jako David Kratochvíl
Tak to je naprostá a skvělá ikona parasportu. David je obrovská osobnost a kluk, který mi docela pomohl na paralympiádě.
E jako emoce
Paralympiáda je jedna velká emoce.
F jako favoritka
Být favoritkou je pozice, ve které nejsem úplně ráda. Nechci na sebe klást zbytečně velký tlak, ráda se před závody uzavírám do sebe.
G jako gymnázium
To je takový můj druhý domov, moje druhá rodina. Ráda se tam vracím a mám tam skvělé kamarády. I když skloubit školu se závody a tréninky bývá občas složité a musím si hodně věcí doplňovat.
H jako hory
Další domov. Když se řeknou hory, tak si vybavím přírodu a krásné prostředí, kde si člověk může vyčistit hlavu, ale i si zatrénuje. Hory mám moc ráda.
Ch jako charakter
Když má člověk charakter, tak je mi sympatický.
I jako Itálie
Asi bych se nebála říct, že je to moje nejoblíbenější země. Itálie je krásná země s dobrým jídlem. Jsem moc ráda, že jsem mohla svou první paralympiádu zažít právě tam. A že byla takhle úspěšná.
J jako jistota
To je pro mě nějaký klid a pokoj. Jistotu mám v některých chvílích ráda, ale samozřejmě někdy je zajímavá i ta nejistota, která je svým způsobem adrenalinová. Ale radši mám možná tu jistotu.
K jako kopce
Kopce jsou překážky, které překonáváme při každém tréninku a závodě. Můžou být náročné a nevyzpytatelné, ale myslím si, že jsem v nich celkem silná.
L jako lyžování
To je snad ten nejlepší sport, který znám. Moc mě baví, mám ho v srdíčku a i ta lyžařská komunita je skvělá. Lyžování mám fakt moc ráda, jsem šťastná, že jsem se pro něj rozhodla.
M jako Machov
Machov je další z mých domovů, asi jich mám fakt hodně. Je to můj rodný klub, kde jsem s lyžováním začala. Skvělá vesnice, ve které mám skvělé kamarády a trenéry, kteří mě vychovali a podpořili. Za to jim budu vždycky vděčná.
N jako nervozita
To je součástí každých závodů, alespoň pro mě. Svým způsobem mám nervozitu ráda, je mi příjemné, když jsem před startem lehce nervózní. Ale je pravda, že před prvním startem na paralympiádě jsem byla nervózní až moc. Postupně jsem si na tu atmosféru a tlak zvykala.
O jako odhodlání
Odhodlání je taky mou součástí. Myslím si, že jsem odhodlaná udělat cokoliv pro to, abych se zlepšovala a posouvala dál.
P jako paralympiáda
To je obrovský zážitek a vždycky si vybavím spoustu zážitků, které z paralympiády mám. Je to jedna velká emoce, na italskou paralympiádu určitě jen tak nezapomenu. Už navždycky bude tou první.
R jako rodiče
Moji nejbližší a ti největší podporovatelé, které mám, vždycky jsou tady pro mě. Ať už bych si vymyslela cokoliv, že bych chtěla dělat, tak vím, že mě podrží a podpoří a udělají maximum pro to, abych to mohla dělat.
S jako Simona Bubeníčková
Tak to jsem já. Řekla bych, že Simona Bubeníčková je obyčejná holka, která ráda sportuje a baví se tím sportem.
T jako trasér
Trasér je nepostradatelná součást mého sportu. Pro mě je to konkrétně David, který má obrovský podíl na našem úspěchu. Bez něj bych se ani nedostala do cíle.
U jako úspěch
Úspěch je pro každého asi něco jiného. Ale pro mě to znamená, že jsem v cíli a vím, že jsem předvedla maximum, na co jsem měla. Úspěchem pro mě je i, že jsem dala maximum připravě a nakonec všechno vyšlo nejlíp, jak mohlo. A nejsou to jen zlaté medaile a vítězství.
V jako Val di Fiemme
To je skvělý areál, který je těžký, poctivý jak kopci, tak sjezdy. Je to ikonický areál, na kterém jezdí ty nejlepší lyžaři na světě. Já jsem ráda, že jsme mohli mít paralympiádu zrovna tam. Trať tam patří k nejtěžším, na kterých jsem kdy jezdila.
X jako neznámo
Neznámo mi občas není příjemné, ale je to stejné jako s tou jistotou a nejistotou. Asi mám radši, když jsem ve známém prostředí, ale aby se člověk mohl dál posouvat a zlepšovat, musí jít trochu do neznáma a nejistoty. Právě tím se stává silnějším.
Z jako zlatá medaile
Tak to je prostě sen!