Bez traséra bych nedojela do cíle. Co o sobě prozradila hvězda parasportu?

Markéta Plšková
  8:00
Má po sezoně, ve které zaznamenala zatím nejzářivější úspěchy kariéry. Na svých premiérových paralympijských hrách vybojovala čtyři medaile, tři z nich měly stříbrnou a jedna bronzovou barvu. Akorát ten nejcennější kov Simoně Bubeníčkové z největší akce pro sportovce s handicapem chybí. Pokud ale bude 17letá nevidomá lyžařka a biatlonistka pokračovat v nastaveném tempu, jistě se ho dočká.
Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách. | foto: Matěj Nový/Český paralympijský tým

Už v mladém věku je jednou z nejobávanějších soupeřek pro ostatní. Na lyžích se prohání od dětství, zato s biatlonem začala teprve loni. Při svém prvním závodě ve Světovém poháru byla nejlepší, dvě medaile si laserovou puškou vystřelila i na paralympiádě.

A tak je jasné, že si Bubeníčková i do budoucna ponechá oba sporty. Přečtěte si, co o sobě talentovaná sportovkyně prozrazuje v netradičním rozhovoru pro iDNES.cz formou abecedy.

A jako ambice

Myslím si, že ambice jsou mou součástí. A nebojím se přiznat, že je mám opravdu vysoké. Do budoucna bych ráda dosáhla velkých věcí.

B jako biatlon

To je sport, který mám moc ráda. Pořád je u mě biatlon relativně novinka, ale věřím, že se v něm budu dál posouvat.

C jako Carina Edlingerová

Carina je skvělá lyžařka, závodnice a biatlonistka. Od letošního roku je i novou součástí našeho týmu. (Edlingerová dříve závodila za Rakousko, na letošní paralympiádě získala zlato a stříbro.)

D jako David Kratochvíl

Tak to je naprostá a skvělá ikona parasportu. David je obrovská osobnost a kluk, který mi docela pomohl na paralympiádě.

E jako emoce

Paralympiáda je jedna velká emoce.

F jako favoritka

Být favoritkou je pozice, ve které nejsem úplně ráda. Nechci na sebe klást zbytečně velký tlak, ráda se před závody uzavírám do sebe.

G jako gymnázium

To je takový můj druhý domov, moje druhá rodina. Ráda se tam vracím a mám tam skvělé kamarády. I když skloubit školu se závody a tréninky bývá občas složité a musím si hodně věcí doplňovat.

H jako hory

Další domov. Když se řeknou hory, tak si vybavím přírodu a krásné prostředí, kde si člověk může vyčistit hlavu, ale i si zatrénuje. Hory mám moc ráda.

Ch jako charakter

Když má člověk charakter, tak je mi sympatický.

I jako Itálie

Asi bych se nebála říct, že je to moje nejoblíbenější země. Itálie je krásná země s dobrým jídlem. Jsem moc ráda, že jsem mohla svou první paralympiádu zažít právě tam. A že byla takhle úspěšná.

J jako jistota

To je pro mě nějaký klid a pokoj. Jistotu mám v některých chvílích ráda, ale samozřejmě někdy je zajímavá i ta nejistota, která je svým způsobem adrenalinová. Ale radši mám možná tu jistotu.

K jako kopce

Kopce jsou překážky, které překonáváme při každém tréninku a závodě. Můžou být náročné a nevyzpytatelné, ale myslím si, že jsem v nich celkem silná.

L jako lyžování

To je snad ten nejlepší sport, který znám. Moc mě baví, mám ho v srdíčku a i ta lyžařská komunita je skvělá. Lyžování mám fakt moc ráda, jsem šťastná, že jsem se pro něj rozhodla.

M jako Machov

Machov je další z mých domovů, asi jich mám fakt hodně. Je to můj rodný klub, kde jsem s lyžováním začala. Skvělá vesnice, ve které mám skvělé kamarády a trenéry, kteří mě vychovali a podpořili. Za to jim budu vždycky vděčná.

N jako nervozita

To je součástí každých závodů, alespoň pro mě. Svým způsobem mám nervozitu ráda, je mi příjemné, když jsem před startem lehce nervózní. Ale je pravda, že před prvním startem na paralympiádě jsem byla nervózní až moc. Postupně jsem si na tu atmosféru a tlak zvykala.

O jako odhodlání

Odhodlání je taky mou součástí. Myslím si, že jsem odhodlaná udělat cokoliv pro to, abych se zlepšovala a posouvala dál.

P jako paralympiáda

To je obrovský zážitek a vždycky si vybavím spoustu zážitků, které z paralympiády mám. Je to jedna velká emoce, na italskou paralympiádu určitě jen tak nezapomenu. Už navždycky bude tou první.

R jako rodiče

Moji nejbližší a ti největší podporovatelé, které mám, vždycky jsou tady pro mě. Ať už bych si vymyslela cokoliv, že bych chtěla dělat, tak vím, že mě podrží a podpoří a udělají maximum pro to, abych to mohla dělat.

S jako Simona Bubeníčková

Tak to jsem já. Řekla bych, že Simona Bubeníčková je obyčejná holka, která ráda sportuje a baví se tím sportem.

T jako trasér

Trasér je nepostradatelná součást mého sportu. Pro mě je to konkrétně David, který má obrovský podíl na našem úspěchu. Bez něj bych se ani nedostala do cíle.

U jako úspěch

Úspěch je pro každého asi něco jiného. Ale pro mě to znamená, že jsem v cíli a vím, že jsem předvedla maximum, na co jsem měla. Úspěchem pro mě je i, že jsem dala maximum připravě a nakonec všechno vyšlo nejlíp, jak mohlo. A nejsou to jen zlaté medaile a vítězství.

V jako Val di Fiemme

To je skvělý areál, který je těžký, poctivý jak kopci, tak sjezdy. Je to ikonický areál, na kterém jezdí ty nejlepší lyžaři na světě. Já jsem ráda, že jsme mohli mít paralympiádu zrovna tam. Trať tam patří k nejtěžším, na kterých jsem kdy jezdila.

X jako neznámo

Neznámo mi občas není příjemné, ale je to stejné jako s tou jistotou a nejistotou. Asi mám radši, když jsem ve známém prostředí, ale aby se člověk mohl dál posouvat a zlepšovat, musí jít trochu do neznáma a nejistoty. Právě tím se stává silnějším.

Z jako zlatá medaile

Tak to je prostě sen!

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Sto let českého ragby. První zápas řídil v Brně Sekora, jeho odkaz žije dodnes

Článek v Lidových novinách z roku 1926 o prvním utkání rugby v Brně.

Přesně před sto lety, 9. května 1926, se v Brně odehrál první ragbyový zápas na území Československa. Tehdy se v brněnských Pisárkách střetly týmy SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno. Z výhry...

9. května 2026

Knicks otočili ve Philadelphii a jsou krok od postupu, Wembanyama opět zářil

Jalen Brunson z New York Knicks vyskakuje s míšem ke koši Philadelphie.

Basketbalisté New Yorku zvítězili v hale Philadelphie 108:94 a ve 2. kole play off NBA vedou už 3:0 na zápasy. Jsou tak blízko, aby podruhé za sebou a teprve podruhé za posledních 26 let postoupili...

9. května 2026  8:53

Jonáš Patzel je zpátky. A rve se s Karvinou o titul: S Plzní se už nemáme čím překvapit

Plzeňští házenkáři Jiří Dokoupil a Leonard Kaplan svírají karvinského Jonáše...

Půl roku a dva týdny scházel Jonáš Patzel házenkářům Baníku Karviná, než v dubnu naskočil do bojů o medaile. A chybět nebude ani v sobotním pátém, rozhodujícím finálovém duelu extraligy, v němž...

9. května 2026  8:23

