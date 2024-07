Jihlavský silák pomáhá v kuchyni, pak dře v posilovně. A rázem všem chutná

„Běh já úplně nesnáším. Už na škole mě běhání ani míčové hry vůbec nebavily,“ směje se čtyřicetiletý rodák z krajského města Vysočiny, pro něhož je silový trojboj hlavně koníček. Zaměstnáním je už osmnáct let pomocná síla v kuchyni jihlavské nemocnice.

Milan Selinger Narodil se 6. června 1984 v Jihlavě, kde dodnes žije. Odmalička se vyhýbal sportům, při kterých se musí příliš běhat, proto si zvolil silový trojboj. Za svůj největší úspěch zatím považuje 2. místo v bench pressu na evropském šampionátu na Islandu v roce 2016. Letos v červnu pak obsadil 4. příčku na mistrovství světa v Americe. V běžném životě pracuje už 18 let jako pomocná síla v kuchyni v jihlavské nemocnici.

Když budu upřímná, tak vám bych neřekla, že mi oběd nechutnal, ani v případě, že by se opravdu nedal sníst...

(směje se) Můj bývalý pan vedoucí, který už je nějakou dobu v důchodu, vždycky říkal, že nemocnice není hotel. Ale já dodávám, že stačí se podívat na mě a všem musí být jasné, že se u nás vaří skvěle.

Silový trojboj je sport, v němž se sportovci – podobně jako například v judu či boxu – dělí do různých váhových kategorií. Máte problém udržet se v té svojí?

Je pravda, že někdy musím shazovat. Při jedněch závodech v Jihoafrické republice jsem například musel za jeden den zhubnout 7,5 kilo, abych se vešel do 120 kg.

To mi neříkejte, že se dá opravdu zvládnout? Leda by vám něco amputovali...

(směje se) Všechno je to o vodě. Člověk se vymačká jako houba, a pak už musí jenom věřit, že přežije.

Dost drsný způsob. Nebylo by jednodušší přejít do vyšší váhové kategorie?

Však mi taky tenhle způsob doktoři zakázali, takže se teď docela držím. Do vyšší kategorie nechci, protože to už je 120+, což znamená, že jsou tam borci, co měří dva metry a váží 180 kilo. To už jsou fakt zvířata.

Proč jste se vlastně rozhodl právě pro silový trojboj?

Začalo to už na škole, nechtělo se mi běhat dvě hodiny po hřišti. Při sportech, jako je hokej, fotbal nebo tenis, je na mě až moc pohybu. Tak jsem se domluvil s učitelem, že budu raději trávit čas v posilovně.

Reprezentant v silovém trojboji Milan Selinger v posilovně.

Takže motivací nebyla šikana nebo něco podobného?

Je pravda, že jsem byl jako kluk docela hubeňoučkej, v deváté třídě jsem vážil 62 kilo. Stejně jsem ale provokoval a pak vždycky dostal nakládačku. Tak jsem si řekl, že to trochu změním.

A pak už jen stačilo podívat se na pár filmů s Arnoldem Schwarzeneggerem, jako například na Komando nebo Likvidátora?

No jasně, to jsou kultovní filmy, které už dnešní generace snad ani nezná. Ale hlavně jsem přemlouval mámu, aby mi koupila časopisy s touhle tematikou. Byly děsně drahé, tak jsem vždycky sliboval, že budu extrémně hodný. A pak jsem taky dostal kartičku do knihovny, takže jsem si půjčoval potřebné knihy, třeba právě s Arnoldem.

A v kolika letech jste vyrazil na svoje první závody?

To mi bylo nějakých osmnáct a šlo o vyloženě amatérské závody někde na diskotéce. A potom v roce 2009 už jsem byl pod místním oddílem na svazových závodech.

Jaký je váš osobní rekord?

V trojboji, což zahrnuje dřep s činkou na ramenou, bench press a mrtvý tah, mám 902,5 kilo.

Reprezentant v silovém trojboji Milan Selinger na bench pressu.

A co považujete za váš dosavadní největší úspěch?

Na mistrovství Evropy v roce 2016 jsem byl na Islandu druhý v bench pressu. A letos v červnu na světovém šampionátu v americkém Texasu jsem skončil čtvrtý. To považuju taky za super výsledek.

O Vysočině se říká, že je to bramborářský kraj, takže bramborová medaile byla ideální?

(směje se) Ono to s těma bramborama u nás už není tak horké. Každopádně od bronzu mě dělilo 30 kilo.

A co vás čeká v nejbližší době?

V polovině srpna je evropský šampionát v Turecku, tam bych se chtěl tomu bronzu přiblížit víc.

Nemrzí vás občas, že jste si vybral sport, s nímž nemůžete na olympijské hry?

Olympijský sport to není, ale člověk se může podívat třeba na Světové hry, což je vlastně olympiáda neolympijských sportů. Já tam zatím nebyl, ale nic nevzdávám.

Reprezentant v silovém trojboji Milan Selinger s medailemi a poháry z disciplíny bench press.

Každopádně provozujete sport, kterým se nedá uživit...

Ale zase například u bench pressu můžu ležet. (směje se) A do světa se taky podívám. Byl jsem třeba v Itálii, v Maďarsku, ve Finsku i ve Švédsku, v Jihoafrické republice...

Kdo vám tyhle výjezdy financuje?

Něco přispěje oddíl, něco svaz a pak si buď někoho seženu, nebo šetřím.

A když někde uspějete, čím se doma nejraději odměníte?

Koupím si žebírka, naložím je a dám je péct. A mám spočítáno, že jen co se podívám na dva filmy, můžu se do nich pustit. (směje se)