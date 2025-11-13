Na špičku máme. Proč neuletět do desítky? Sdruženáři se ale bojí o budoucnost

Výsledky v letních závodech, kde se mimo jiné Jiří Konvalinka blýskl šestým místem ve francouzském Chaux Neuve, Slavíka potěšily. „Musím říct, že po delší době jsem z letní sezony pozitivně naladěn. Po nějaké generační výměně, kterou jsme řešili několik posledních let, mám pocit, že to jde dobrým směrem,“ pochvaloval si na čtvrteční tiskové konferenci.
Dobrou úroveň podle něj ukázali minimálně Konvalinka a Jan Vytrval, kteří za dva týdny vstoupí v Kuusamu do zimního Světového poháru. „Očekávám, že budeme pravidelněji atakovat dejme tomu dvacítku ve Světových pohárech s tím, že po letní zkušenosti mají závodníci určitě na to, aby se prali s nejužší světovou špičkou a v nějakém závodě ulítli i do nejlepší desítky. Výhled na zimní olympijské hry jsou do 15. místa v individuálu a do osmého v týmovém sprintu,“ řekl Slavík.
Muži se v létě zaměřili především na skokanskou část. V reprezentačním áčku se ke Konvalinkovi, Vytrvalovi a Lukáši Daňkovi přidal devatenáctiletý Lukáš Doležal. Aktuálně by na olympiádu jeli Konvalinka s Vytrvalem, ale to se ještě může změnit. „Šance i pro další závodníky pořád je. Máme nastavená jasná nominační kritéria. Vychází to z pořadí ve Světovém poháru a případně při nějakých rovnocenných bodech je to na rozhodnutí odpovědného trenéra,“ přiblížil Slavík.
Na ZOH bude místo dřívějších padesáti jen 38 sdruženářů, každá země má nárok na dvě místa. Pokud je využije méně než devatenáct států, dostanou ty nejsilnější týmy ještě třetí kvótu. „Výhled teoreticky vypadá, že nějakých pět šest zemí může mít tři závodníky,“ poznamenal Slavík. Nad další olympijskou budoucností severské kombinace se vznáší otazník, patří totiž na seznam disciplín, o jejichž setrvání v olympijském programu bude MOV jednat.
Sen o účasti pod pěti kruhy by si rád splnil Konvalinka, který v úvodní závodní den SP oslaví 21. narozeniny. „Dělám pro to maximum. Do té doby, dokud nebudu fakt na startu, tak budu počítat s tím, že to je nejisté a že do toho musím dát vše,“ prohlásil.
Sdruženářky na ZOH závodit nebudou, takže se budou koncentrovat na Světový pohár. O české reprezentantky Jolanu Hradilovou a Terezu Koldovskou se bude nově starat trenér Tomáš Matura. Ten deset let působil v USA, kde v letech 2020 až 2023 vedl i ženskou reprezentaci. „Cítil jsem, že bych mohl v Česku pomoci, už mám nějaké zkušenosti. Přístup a nasazení holek jsou velké, jsem rád, že na sobě chtějí pracovat,“ řekl kouč, který podepsal smlouvu do MS 2027.
Jeho příchod ocenila i reprezentantka Hradilová. „Jsem ráda, že máme trenéra, který se věnuje jenom nám dvěma a nemá do toho kluky. Vrátila jsem se po zranění, takže jsme začali od začátků. Cítím na sobě, že mi to obrovsky pomohlo, že mi to předtím chybělo,“ uvedla.
Sdruženáři sledují vývoj kolem areálu skokanských můstků v Harrachově, který je kvůli sporům města a lyžařského svazu aktuálně uzavřený. „Jsme optimisté, že aspoň na nejmenším můstcích se to zprovozní. Klimaticky je to pořád nejlepší destinace, jakou máme,“ uvedl Slavík s tím, že Harrachov je důležitý pro přípravu a závody mládeže.