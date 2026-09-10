Kneblová byla ve finále SP druhá v časovce krosu, stejné místo bere i celkově

Mistryně světa na kánoi Kneblová v časovce krosu v této sezoně Světového poháru skončila druhá už v Augsburgu. „Je to neskutečné, já jsem za to hrozně ráda. Tenhle závod je speciální v tom, že se zdvojnásobují body, takže mně stačilo zajet strašně dobře tenhle závod a potom mě to katapultovalo i v celkovém pořadí,“ řekla v nahrávce pro média.
Především si vážila výkonu. „Jsem strašně vděčná za tu jízdu, protože protivody jsou tady hrozně těžké. Jsem ráda, že jsem to zvládla hlavně psychicky, protože ta poslední mi na tréninku dělala docela binec v hlavě,“ dodala Kneblová.
Zároveň si vyjela výhodnou pozici pro nedělní vyřazovací jízdy. Do těch se z českého tria v Seu d’Urgell kvalifikovala ještě Kateřina Beková, která ztratila na Delassusovou téměř šest sekund a skončila čtyřiadvacátá. Naopak Olga Samková po chybě hned na úvodní brance vypadla.
Začala časovka kayakcrossu mužů, do které nastoupí i Matyáš Novák, Vít Přindiš a Jakub Krejčí.