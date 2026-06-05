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Šest ran nad par. Golfistce Kedroňové patří na US Open po úvodním kole 127. místo

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  8:15
Česká amatérka Veronika Kedroňová zahájila golfové US Open šesti ranami nad normu hřiště v Pacific Palisades. Po prvním kole 81. ročníku turnaje kategorie major je v čele domácí Jennifer Kupchová s výsledkem -5.

Česká golfistka Veronika Kedroňová na US Open. | foto: Profimedia.cz

Nejlepší tuzemská amatérka Kedroňová si premiérový start na majoru vybojovala v kvalifikaci. Na US Open startuje jako pátá Češka v historii, v Riviera Country Clubu je jednou z 25 amatérek ve startovním poli čítajícím 156 hráček. Při debutu zahrála studentka Kent State University v Ohiu jedno birdie a sedm bogey a patří jí dělené 127. místo.

Kupchová, vítězka majoru Chevron Championship z roku 2022, má v čele náskok jedné rány před Korejkou Kim Sei-jong. O jeden úder zpět je na děleném třetím místě dalších pět hráček.

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Těsně nad předběžnou hranicí cutu, jenž byl stanoven na dvě rány nad par, jsou dvě největší papírové favoritky turnaje s nejvyšší dotací okruhu LPGA 12,5 milionu dolarů. Dělená 56. pozice patří světové jedničce Nelly Kordové z USA i dvojce Džíno Tchitikulové z Thajska.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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