Šest ran nad par. Golfistce Kedroňové patří na US Open po úvodním kole 127. místo

Nejlepší tuzemská amatérka Kedroňová si premiérový start na majoru vybojovala v kvalifikaci. Na US Open startuje jako pátá Češka v historii, v Riviera Country Clubu je jednou z 25 amatérek ve startovním poli čítajícím 156 hráček. Při debutu zahrála studentka Kent State University v Ohiu jedno birdie a sedm bogey a patří jí dělené 127. místo.
Kupchová, vítězka majoru Chevron Championship z roku 2022, má v čele náskok jedné rány před Korejkou Kim Sei-jong. O jeden úder zpět je na děleném třetím místě dalších pět hráček.
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Těsně nad předběžnou hranicí cutu, jenž byl stanoven na dvě rány nad par, jsou dvě největší papírové favoritky turnaje s nejvyšší dotací okruhu LPGA 12,5 milionu dolarů. Dělená 56. pozice patří světové jedničce Nelly Kordové z USA i dvojce Džíno Tchitikulové z Thajska.