Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Oslavy v Hongkongu? Tajfun, Michal David či hymna. Zlatý Choupenitch: Sen se splnil

Autor:
  18:11
Fleretista Alexander Choupenitch po příletu z mistrovství světa v šermu v...

Fleretista Alexander Choupenitch po příletu z mistrovství světa v šermu v Honkongu | foto: ČTK

Alexander Choupenitch na stupních vítězů s Italem Filippem Macchim (vlevo),...
Alexander Choupenitch pózuje se zlatou medailí pro světového šampiona.
Radost Alexandera Choupenitche po vítězném finále fleretu proti Italovi Filippu...
Alexander Choupenitch slaví titul mistra světa ve fleretu.
10 fotografií
Když se v pondělí vrátil z mistrovství světa v Hongkongu, na letišti ho vítali přátelé a houf novinářů. Šermíř Alexander Choupenitch se i po úmorné cestě usmíval, byl v dobré náladě a pohrával si se zlatou medailí na krku. „Zatím si ji na něm nechám, je mi s ní příjemně,“ zasmál se na otázku, kde si ji vystaví.

Světový titul jste vybojoval v sobotu, v pondělí jste už v Praze. Byl vůbec prostor na nějaké bezprostřední oslavy?
Ale ano. Oslavy byly překvapivě skvělé. V Hongkongu byl zrovna tajfun o síle osm z deseti. Chytili jsme taxikáře, aby nás dovezl do nějaké restaurace. Říkal nám, že nás odveze, ale že zpátky se už nedostaneme. Což nám nevadilo. V restauraci byl pán tak nadšený, jak mu uděláme útratu, že nám celou dobu hrál českou hymnu a písničky Michala Davida. Moc jsme si to užili.

Spousta sportovců po takovém úspěchu vždy říká: Ještě mi moc nedochází, co jsem vlastně dokázal. Co vy na to?
Je to jen dva dny, tak taky nevím, jestli mi to všechno docvaklo. Na finálový zápas jsem se díval už asi dvakrát. Poprvé, když jsem se vrátil z oslavy a nemohl usnout. A podruhé na cestě v letadle. Pokaždé mi při záznamu vyhrkly slzy do očí. Je v tom spousta emocí. Hodně lidí vidí jen finále, že jsem někoho porazil 15:2 a že jsem mistr světa…

Ale za zlatem se skrývá mnohem víc.
Přesně tak. Vězí za ním obrovské množství práce nejen mojí, ale i ostatních lidí, kterým za ni chci samozřejmě poděkovat. Měl jsem sen být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi splnil, za což jsem strašně rád.

Alexander Choupenitch pózuje se zlatou medailí pro světového šampiona.

Světový titul řadíte výš než bronz z olympijských her v Tokiu?
Určitě je to největší úspěch mojí kariéry. Paralelně s ním jsem ještě vyhrál celkové hodnocení Světového poháru za tuto sezonu, takže tyhle dva výsledky jsou určitě top.

Na mistrovství světa vám medaile dosud vždy unikla. Co se letos změnilo?
Jde o 23 let konzistentní práce. Nejde o to, že bych změnil jedinou věc, ale že jsem pořád tvrdě pracoval a pořád se snažil být lepší a lepší. A teď se mi povedlo dorazit na šampionát v té nejlepší možné verzi.

Jednoznačné finále a senzační zlato z MS! Nejkrásnější den v životě, září Choupenitch

Přitom jste den před turnajem líčil, že jste si na tréninku připadal, jako kdybyste neuměl šermovat. Co se dělo?
Šel jsem šermovat s mým kolegou Lvem Holým a porazil mě. Lekce trvala jen 40 minut, ale pocitově mi přišlo, že zabrala snad dvě a půl hodiny. Vůbec jsem nemohl. Ale byl to jenom vnitřní hlas, který se mě snažil zviklat. Příprava vyšla skvěle. Práce, kterou jsme odvedli za poslední tři měsíce, kdy jsme se s prominutím vykašlali na mistrovství Evropy a na dva svěťáky a všechno jsme podřídili mistrovství světa, byla obrovská. Takže jsem si pořád opakoval: Věř si, bude to dobré.

Druhý den jste hned ráno cítil, že to ve vás je?
Se spaním jsem měl v Hongkongu celkem problém. Jet lag, nervozita, navíc první zápas začínal v 8:30, což znamená, že v šest musím být v hale. Od čtyř jsem proto v podstatě nespal. Takže ráno bylo ještě náročné.

Jak jste se naladil?
Vždycky když vstanu, tak si pustím nějaké pozitivní písničky, hlavně diskotékové šlágry z devadesátek. Pozpěvoval jsem si, udělal jsem si všechny svoje rutiny, dal si trénink na oči, šel jsem na snídani. První zápas teda nebyl vůbec dobrý, ale další už vycházely lépe a lépe.

Český fleretista Alexander Choupenitch (vpravo) v semifinále mistrovství světa.

Ve čtvrtfinále jste prohrával už 4:9 a pak 7:10. Co jste si tehdy říkal?
Celý zápas jsem byl extrémně pozitivní, čehož si můžete všimnout i na záznamu. Pořád říkám: Oukej, oukej… Cítil jsem, že to, co dělám, není špatně, ale že to chce jen malou korekci vzdálenosti a možná abych byl trochu důraznější. Celou dobu jsem trenérovi říkal, že vyhraju. Myslím, že tahle důvěra byla nejdůležitější.

Ve finále jste předvedl naprostou show. Nad Italem Macchim jste vedl 13:0 a nakonec vyhrál 15:2.
Hodně se v šermířských kruzích řeší. Už jsem viděl, že vyšly nějaké podcasty, v nichž analyzují, jak se stalo, že bylo finále mistrovství světa tak jednoznačné. Je pravda, že výsledek je asi hodně netradiční. Já sám si podobný nepamatuju ani na Světovém poháru. Ale během finále jsem to tak nebral. Pod maskou jsem si neustále opakoval: Další zásah, další zásah, nepolevit, makat na sto procent. Skóre jsem vůbec nevnímal.

Alex není líný. Na mistrovství byl jako hora, říká Choupenitchova psycholožka

Jako první český muž jste se stal šermířským mistrem světa. Jak vám zní tohle?
A jak vám? No, mně to zní skvěle (smích). Jsem strašně rád, že se to povedlo. Budu se opakovat. Nejenom za sebe, ale i za lidi, kteří se mnou spolupracují, a za všechny, kteří mi věřili. Máte sezony, kdy se vám daří, a pak takové, kdy vám to nejde. V tu dobu je strašně důležité mít kolem sebe okruh, který vás podrží. Takže všem moc děkuju, zlato je i jejich zásluha.

Vedle šermu se věnujete i hudbě, nahrál jste už několik singlů, jeden třeba před hrami v Paříži. Bude i nějaký oslavný?
Ze čtvrtfinálového zápasu mám ještě pořád vyřvaný hlas, navíc příští týden mám kemp s dětmi, kde musím taky hodně křičet, tak uvidím, jak to vyjde. Ale třeba něco bude.

Jinak se oslavy ponesou v jakém duchu?
Doufám, že všichni přijdou na Jakubské náměstí v Brně sedmého srpna večer, kde bude exhibice a Summer Jam. Myslím si, že bude nejlepší, když tam titul oslavíme sportem, šermem a dobrou zábavou.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Rameová vs. ŠtruplováTenis - - 27. 7. 2026:Rameová vs. Štruplová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:7, 3:1
  • 1.19
  • -
  • 4.25
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.50
  • 2.15
  • 3.10
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 3.80
  • 9.50
Samson vs. BreazováTenis - - 28. 7. 2026:Samson vs. Breazová //www.idnes.cz/sport
28. 7. 10:00
  • 1.04
  • -
  • 8.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav 1:2 po poločase. Gólové hody, pak zklidnění

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Artis Brno - FK Mladá Boleslav

Fotbalisté Artisu Brno se premiérově představují v nejvyšší soutěži. V pondělní dohrávce čelí doma favoritovi z Mladé Boleslavi. Zápas měl výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

27. července 2026  17:30,  aktualizováno  18:51

Oslavy v Hongkongu? Tajfun, Michal David či hymna. Zlatý Choupenitch: Sen se splnil

Fleretista Alexander Choupenitch po příletu z mistrovství světa v šermu v...

Když se v pondělí vrátil z mistrovství světa v Hongkongu, na letišti ho vítali přátelé a houf novinářů. Šermíř Alexander Choupenitch se i po úmorné cestě usmíval, byl v dobré náladě a pohrával si se...

27. července 2026  18:11

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci,...

27. července 2026  16:55

Kdo pojede v srpnu Czech Tour? Hirt, Turgis, Haig nebo taky Swift

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.

Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé uskuteční jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, by se měl postavit i Jan Hirt. Mezi účastníky figurují Francouz Anthony...

27. července 2026  16:43

Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Jen dva dny zůstal v nemocnici v polských Katovicích předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský. Musel do ní po vážné havárii. Ve stodvacetikilometrové rychlosti trefil...

27. července 2026  16:29

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

Závěr závodu klidně může označit za noční můru. Když už se totiž zdálo, že si dojede pro první vítězství v sezoně, všechno se pokazilo. Kolize s o kolo pozadu jedoucím Carlosem Sainzem ho nejprve...

27. července 2026  15:42

Tenisty zachvátila svatební horečka: zásnuby, pohádkové veselky i tajný obřad

Které tenisové hvězdy letos řekly své ano?

Tenisový svět v poslední době nežije jen grandslamy, tituly a dramatickými zápasy. Řada hvězd udělala velký krok také v soukromí a zdá se, že mezi hráči propukla svatební horečka. Světová jednička...

27. července 2026  15:28

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Může to být jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl...

27. července 2026  14:58

ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka sleduje míček v osmifinále Wimbledonu.

V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde...

27. července 2026  14:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za...

27. července 2026  14:40

Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?

Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Při sledování cesty světové jedničky do finále World Matchplay utrousil: „Někteří soupeři mu zápasy šíleně usnadňují.“ Když přišla řada na něj, dopadl stejně jako všichni ostatní. Gerwyn Price na...

27. července 2026  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.