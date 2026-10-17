V mistrovském stylu. Choupenitch zahájil sezonu triumfem na SP v Japonsku

Choupenitch potvrdil v Japonsku roli světové jedničky v žebříčku FIE a po roce zopakoval vítězný vstup do sezony.
Vloni pohárový seriál zahájil premiérovým triumfem v Palmě de Mallorca. Nyní přidal do sbírky sedmou medaili ze Světového poháru, dosud vybojoval i tři stříbra a dva bronzy.
Na českého reprezentanta dnes postupně nestačili Japonec Šoma Fudžino (15:5), Američan Chase Emmer (15:7), Francouz Jules Andriamampianina (15:8) a ve čtvrtfinále světová osmička a bronzový olympijský medailista z Paříže 2024 Nick Itkin z USA (15:9).
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Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře
V semifinále se Choupenitch vypořádal i s dalším domácím šermířem a někdejším vicemistrem světa Tošijou Saitem (15:11).
Finálový duel s loňským bronzovým medailistou z mistrovství světa Pautym rozhodl poté, co od nepříznivého stavu 2:3 předvedl sérii devíti zásahů. O rok starší Francouz, jemuž ve světovém žebříčku patří 31. pozice a má ve sbírce zlato a bronz z posledních dvou olympijských týmových soutěží, už rozjetého soupeře zastavit nedokázal.
Choupenitch zaznamenal na japonské půdě další cenný úspěch po bronzu z tokijské olympiády v roce 2021.
Druhý český reprezentant v Japonsku Michael Lev Holý po vyřazení ve třetím předkole obsadil v Takamacu City 73. místo.