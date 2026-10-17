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V mistrovském stylu. Choupenitch zahájil sezonu triumfem na SP v Japonsku

Autor: ,
  13:17
Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje po vítězství ve finále...

Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje po vítězství ve finále mistrovství světa | foto: Reuters

Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje, stal se mistrem světa.
Český fleretista Alexander Choupenitch na mistrovství světa v šermu.
Český fleretista Alexander Choupenitch (vpravo) v semifinále mistrovství světa.
Alexander Choupenitch slaví vítězství v zápase na Grand Prix.
12 fotografií
Mistr světa v šermu fleretem Alexander Choupenitch vyhrál úvodní turnaj Světového poháru v sezoně. V Takamacu City si dvaatřicetiletý český reprezentant poradil se všemi šesti soupeři a druhý triumf na pohárovém okruhu v kariéře vybojoval po suverénním finálovém vítězství nad Francouzem Maximem Pautym 15:4.

Choupenitch potvrdil v Japonsku roli světové jedničky v žebříčku FIE a po roce zopakoval vítězný vstup do sezony.

Vloni pohárový seriál zahájil premiérovým triumfem v Palmě de Mallorca. Nyní přidal do sbírky sedmou medaili ze Světového poháru, dosud vybojoval i tři stříbra a dva bronzy.

Na českého reprezentanta dnes postupně nestačili Japonec Šoma Fudžino (15:5), Američan Chase Emmer (15:7), Francouz Jules Andriamampianina (15:8) a ve čtvrtfinále světová osmička a bronzový olympijský medailista z Paříže 2024 Nick Itkin z USA (15:9).

Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře

V semifinále se Choupenitch vypořádal i s dalším domácím šermířem a někdejším vicemistrem světa Tošijou Saitem (15:11).

Finálový duel s loňským bronzovým medailistou z mistrovství světa Pautym rozhodl poté, co od nepříznivého stavu 2:3 předvedl sérii devíti zásahů. O rok starší Francouz, jemuž ve světovém žebříčku patří 31. pozice a má ve sbírce zlato a bronz z posledních dvou olympijských týmových soutěží, už rozjetého soupeře zastavit nedokázal.

Choupenitch zaznamenal na japonské půdě další cenný úspěch po bronzu z tokijské olympiády v roce 2021.

Druhý český reprezentant v Japonsku Michael Lev Holý po vyřazení ve třetím předkole obsadil v Takamacu City 73. místo.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Kubková vs. ŠalkováTenis - Semifinále - 17. 10. 2026:Kubková vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 5:5
  • 1.27
  • -
  • 3.58
Everton vs. ChelseaFotbal - 7. kolo - 17. 10. 2026:Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.50
  • 2.50
  • 2.70
Vsetín vs. Artis Brno BFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2026:Vsetín vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.74
  • 3.69
  • 1.60
Espaňol vs. AtléticoFotbal - 9. kolo - 17. 10. 2026:Espaňol vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.80
  • 3.80
  • 1.60
Pardubice vs. ZlínFotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Pardubice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
17. 10. 15:00
  • 1.48
  • 4.39
  • 6.96
Slavia vs. Hradec Kr.Fotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Slavia vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 15:00
  • 1.33
  • 5.35
  • 9.26
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