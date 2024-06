Fleretista Choupenitch získal na mistrovství Evropy podruhé bronz

Třicetiletý Choupenitch rozšířil svou sbírku bronzových medailí už na tři. První má z evropského šampionátu z roku 2018, třetí byl i na olympijských hrách v Tokiu před třemi lety.

„Mám opravdu radost, že jsem vybojoval medaili. Na turnaji byla spousta těžkých zápasů. Mezi šestnácti s Macchim, což je světová pětka, a vyhrál jsem 15:13. Ve čtvrtfinále jsem otáčel zápas s Francouzem Chastanetem, ve kterém jsem prohrával 10:13, ale nakonec jsem vyhrál 15:14,“ pochvaloval si v nahrávce pro média.

V boji o postup do finále s Marinim držel krok až do koncovky. „V semifinále byl stav 11:11, ale konec s mistrem světa Marinim mi nevyšel,“ posteskl si. Z bronzu ale zklamaný nebyl. „Myslím si, že je to super výsledek vzhledem k olympijským hrám. Celkově mám z bronzu na mistrovství Evropy velkou radost,“ dodal.

Přiznal, že na konci už byl hodně unavený. „Všechny zápasy v jeden den, čtyři zápasy v play off, šest ve skupině, což je opravdu hodně. Teď je potřeba doléčit zranění a dobře se připravit na vrchol sezony,“ plánuje s vyhlídkou na třetí olympijský start.