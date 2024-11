Po Jurkovi další úspěch. Mladé šermířky přepsaly historii

„V kategorii kadetek čili do sedmnácti let neexistuje nic většího. Ačkoliv je to evropský seriál osmi závodů, pravidelně se podniků účastní i Američané či Asiati. Teď se třeba účastnilo i družstvo z Kataru. Proto jsou tyto turnaje tak velké, důležité a prestižní,“ popsal pro iDNES.cz po triumfu v rakouském Klagenfurtu Tomáš Coufal, trenér reprezentační kadetky Natálie Coufalové.

Právě jeho dcera i svěřenkyně putování rakouským turnajem ECC už den před soutěží družstev okořenila triumfem v turnaji jednotlivkyň, když uspěla v konkurenci více než dvou stovek dívek.

„Je to asi těžší disciplína než týmové souboje. Člověk stojí sám za sebe, musí to vybojovat zcela sám. Navíc individuální závody trvají od rána do večera, je to i fyzicky náročné,“ pověděl Coufal.

Reprezentační výběr kadetek koučuje Tomáš Jurka, otec bronzového olympionika. Kromě Coufalové se pod historický titul podepsala i jeho dcera Hana, dvě olomoucké kordistky z Dukly pak v národním týmu doplnily Eliška Kahabková a Adéla Bartošková z klubu SC Praha Šerm.

„V této věkové kategorii se triumf na ECC povedl Česku vůbec poprvé. Ale i celkově je to teprve asi druhé nebo třetí vítězství,“ sdělil Coufal. České slečny v konkurenci 32 reprezentací postupně předčily Turecko, Polsko, Itálii, Rumunsko a ve finále Německo.

České kadetky se ziskem historického poháru ze závodu ECC.

„Nejtěžší byl semifinálový duel s Rumunskem, kdy bylo na konci zápasu skóre nerozhodné 44:44, takže se hrálo na jeden vítězný zásah, což jsme naštěstí zvládli. Ve finále už jsme vyhráli větším rozdílem,“ přiblížil Coufal.

Češky v souboji o prvenství porazily výběr Německa 45:33. „Ve družstvech je poznat, že nastávající generace českých kordistek je velmi silná. Když to nejde jedné, dokáží se podpořit, funguje týmový efekt. Holky se povzbudí, jedna dovede zastoupit druhou. Jde o šest až osm holek z kategorie kadetek, které mají fakt talent i fyzické předpoklady. Pravidelně trénují, makají, jezdí na závody a mají ambice. Pro český šerm je to do budoucna výborný předpoklad,“ hlásí Coufal.