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Kordista Rubeš si vylepšil maximum na MS, Jurka vypadl už v prvním kole

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  9:02

Martin Rubeš (vlevo) na mistrovství Evropy | foto: Profimedia.cz

Kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu jednadvacátý, nejlépe v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži Jakub Jurka obsadil na šermířském šampionátu 34. místo.

Devětadvacetiletý Rubeš si vybojoval účast v hlavní soutěži v kvalifikaci a v prvním kole porazil Kanaďana Dylana Frenche 15:13. V dalším souboji už byl nad jeho síly světový šampion z roku 2023 Maďar Máté Tamás Koch, kterému podlehl 8:13.

Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu

Jurka, jenž obhajoval 11. místo z loňského mistrovství světa v Tbilisi, měl coby desátý muž světového pořadí účast v hlavní soutěži jistou. Hned v prvním kole prohrál souboj s Korejcem Čchang Hjo-minem těsně 14:15.

V sobotu se o historický úspěch českého šermu postaral Alexander Choupenitch, který v Hongkongu ovládl soutěž fleretistů.

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