Venezuelané ozdobou šermířského poháru. Z Čechů zazářil Jurka

„Pořád se jedná o turnaj s největší prestiží v Čechách a bodové hodnocení je takové, že se dá získat víc bodů než na Světovém poháru, pokud se umístíte do třetího místa,“ poukazuje hlavní pořadatel Martin Rubeš starší.



„Snažíme se dělat Lázeňský pohár větší a větší. Loni při padesátém ročníku zde byli výborní Němci, bronzoví z mistrovství světa a Evropy, dlouhodobě jezdí česká špička, velmi silná polská sestava. Letos místo Němců přijela Venezuela, která není rozhodně slabší než Němci. Je to absolutně nejprestižnější, největší a nejlepší turnaj v republice,“ doplnil jej Martin Rubeš mladší, pořadatel a aktivní zástupce Lokomotivy Karlovy Vary.

Devátý? To je zklamání

Tomu se turnaj moc nepovedl, v osmifinále jej vyřadil Michal Čupr, skončil devátý. „Chtěl jsem být minimálně v osmičce, ta se vyhlašuje a je to prestižní. Devátý v této konkurenci je možná OK, ale já rozhodně nejsem spokojen. Na druhou stranu za mnou zůstali Jiří Beran, Martin Čapek, druhý z panamerických her Jesus Limardo a další, ale myslím, že bych měl být minimálně v osmičce. Lázeňák mám strašně rád, dvakrát jsem jej vyhrál, jednou byl druhý a podílel jsem se i na přípravě haly,“ uvedl Martin Rubeš.

Jurka má cenný skalp

Olympijského vítěze Rubéna Limarda vyřadil ve čtvrtfinále borec Dukly Olomouc a česká jednička Jakub Jurka. „Úplně se neznáme, ještě jsme spolu nikdy nešermovali, ale já jej znám, protože je světová ikona šermu. Když jsem do zápasu nastupoval, šel jsem tam s tím, že můžu vyhrát, dobře sem se připravoval. Stálo při mně štěstí, navíc já věděl, že můžu vyhrát, ale on musel. Zápas byl nádherný, užil jsem si jej, ale vyčerpal všechny síly a finále se mi už nepovedlo. Budu na to vzpomínat,“ hlásil, nakonec stříbrný, Jakub Jurka.

Ve finále prohrál s Rubénovým mladším bratrem Franciscem. „Prohrál jsem docela jasně s jeho bratrem, který byl také několikrát na olympiádě, kde se i výborně umisťoval, stejně jako na mistrovství světa. Zápas se mi nepovedl tak, jak jsem si představoval,“ přiznal olomoucký šermíř. Jinak ale potvrdil pozici momentálně nejlepšího českého šermíře, už loni Lázeňský pohár vyhrál, když ve finále zdolal olympionika Jiřího Berana. Teď to měl ještě těžší. „Konkurence byla obrovská, taková je na českém turnaji úžasná. Sestava, která se zde sešla byla světová elita. Museli jsme do toho jít naplno,“ přiznal. „Byl to dobrý začátek sezony a budu pracovat na tom, abych mohl vyhrát příště,“ připomněl Jurka, že se mu ve Varech líbí.

Do lázní se šermíři těší

„Atmosféra v Karlových Varech je výborná. Šermovalo se mi úžasně, měl jsem hodně zápasů, jako bychom byli na Světovém poháru. Užil jsem si hodně, soupeři byli výborní, šerm výborný, vím, že mi to jde, ale ještě musím hodně zapracovat.“ Za Jurkou byl třetí, společně s Polákem Damianem Michalakem, Michal Čupr, mistr Evropy a třetí z mistrovství světa juniorů, majitel dalších medailí z kadetských šampionátů. Po krizi před čtyřmi lety se opět zvedá a poslední dobou dělá lepší a lepší výsledky a ve Varech to potvrdil. Porazil třeba reprezentanty Martina Čapka, Martina Rubeše a ve čtvrtfinále Pavla Pitru. „Jsem spokojen, podařilo se mi vyřadit tři kolegy z reprezentace, zastavil mě až jednička Jakub Jurka. S výsledkem jsem moc spokojený,“ usmíval se Čupr, závodník Slavoje Litoměřice. V semifinále prohrál s Jakubem Jurkou. „Trochu mi už došly síly a přece jen na Kubu musí být plná koncentrace a trochu víc sil, ale i tak jsem si ten zápas užíval, stejně jako ty předchozí, i tak jsem rád za třetí místo,“ přiznal.

Jakub Jurka při měření zbraně.

Ve skupině měl sice pomalejší rozjezd, ale od eliminace si to víc a víc užíval. „Výsledky dobré, od začátku jsem většinou každý zápas vedl, udržoval to až do konce a až Kuba byl nad mé síly. Celý den jsem si užil, dařilo se a bavilo mě to. V naší reprezentaci je také velká konkurence a budu rád, když se společně s nimi zúčastním Světových pohárů a uvidíme, jak bude sezona probíhat,“ dodal Martin Čupr.



Zklamání pro domácí jedničku

Dlouhodobě nejlepším karlovarským šermířem je Martin Rubeš, ale právě jeden z nejdůležitějších turnajů mu nevyšel. V osmifinále jej vyřadil Čupr. „Do zápasu jsem si hodně věřil, celý den mi to šlo, ve skupině to bylo super, v šesti zápasech jsem dostal jen sedm zásahů. Ale on byl rozjetý a byl proti mně ve formě. Pořád jsme se tahali, potom jsem zkusil útok na nohu, netrefil jsem a Michal mi odskočil. Je strašně silný v obraně. Když je na konci planše, zabetonuje se, tak šermuje velmi dobře a dovádí soupeře k šílenství,“ popsal Rubeš svůj poslední zápas na turnajii, jehož se zúčastnilo 82 šermířů z celého světa.

Martin Rubeš

Rubeš už absolvoval první turnaj sezony, kdy byl pozván od švýcarského svazu na satelit do Ženevy ve druhé polovině září, kde v konkurenci 93 šermířů, i přes žaludeční problémy, skončil šestý. Švýcaři jsou loňští mistři světa a letos byli sedmí, šermířská velmoc. „Super rozjezd,“ pochvaluje si start do sezony.