Znovu třetí na Grand Prix. Fleretistovi Choupenitchovi se dařilo v Limě

Choupenitch jako pátý muž světového žebříčku začal rovnou v hlavní soutěži a těžký los měl hned v prvním kole, ve kterém se utkal s o pět let starším Italem Alessiem Foconim. Exmistra světa i Evropy a porazil v prodloužení 14:13.
V dalším kole Choupenitch vyřadil někdejšího juniorského světového šampiona Damiana Rosatelliho rovněž z Itálie (15:13), v osmifinále potom Němce Luise Kleina 15:11 a ve čtvrtfinále porazil 15:13 Kjosukeho Macujamu z Japonska.
O postup do finále se bronzový medailista z her v Tokiu utkal s Bianchim, se kterým prohrál v semifinále únorové Grand Prix v Turíně. Choupenitch však ani tentokrát na světovou dvojku nestačil.
Choupenitch vedle dvou třetích míst z Grand Prix v této sezoně také vyhrál listopadový turnaj Světového poháru na Mallorce. Na Grand Prix dosud v kariéře získal sedm medailí, čtyřikrát byl třetí a třikrát druhý.