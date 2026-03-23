Znovu třetí na Grand Prix. Fleretistovi Choupenitchovi se dařilo v Limě

Fleretista Alexander Choupenitch obsadil třetí místo na Grand Prix v Limě. V semifinále nestačil na světovou dvojku Guillauma Bianchiho, kterému podlehl 10:15. Ital si poté ve finále poradil 15:12 s Kirillem Borodačovem z Ruska.

Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně. | foto: Bizzi team

Choupenitch jako pátý muž světového žebříčku začal rovnou v hlavní soutěži a těžký los měl hned v prvním kole, ve kterém se utkal s o pět let starším Italem Alessiem Foconim. Exmistra světa i Evropy a porazil v prodloužení 14:13.

V dalším kole Choupenitch vyřadil někdejšího juniorského světového šampiona Damiana Rosatelliho rovněž z Itálie (15:13), v osmifinále potom Němce Luise Kleina 15:11 a ve čtvrtfinále porazil 15:13 Kjosukeho Macujamu z Japonska.

Zasáhla blízkovýchodní krize, Choupenitch a spol. přišli o víkendové Světové poháry

O postup do finále se bronzový medailista z her v Tokiu utkal s Bianchim, se kterým prohrál v semifinále únorové Grand Prix v Turíně. Choupenitch však ani tentokrát na světovou dvojku nestačil.

Choupenitch vedle dvou třetích míst z Grand Prix v této sezoně také vyhrál listopadový turnaj Světového poháru na Mallorce. Na Grand Prix dosud v kariéře získal sedm medailí, čtyřikrát byl třetí a třikrát druhý.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku.

Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám...

22. března 2026  23:34

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, Alcaraz nestačil na Kordu

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji

Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude na Floridě další domácí...

22. března 2026  18:35,  aktualizováno  22:34

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Aktualizujeme
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  21:57

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Brněnští hokejisté se radují z gólu Adama Zbořila.

Ani třetí zápas čtvrtfinálové série s Pardubicemi hokejistům Komety radost nepřinesl. V domácí Winning Group Aréně podlehli soupeři 2:4. „Nestane se vám každý večer, že je přestřílíte. Musíme být...

22. března 2026  21:43

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Basketbalistky nekalkulovaly. SBŠ Ostrava půjde do play off z třetí příčky

Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se...

DSK Basketball Brandýs, anebo Levhartice Chomutov? O soupeřky pro čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže a také o třetí místo šlo v souboji basketbalistek SBŠ Ostrava a KP Brno v předposledním kole...

22. března 2026  21:35

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Sestry Pavelkovy vyhrály volejbalový turnaj v mexické Tlaxcale

Kateřina Pavelková přihrává na turnaji v Ostravě míč po útoku soupeřek.

Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále beachvolejbalového Pro Tour Challenge v Tlaxcale litevské sokyně Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11 a v Mexiku si připsaly...

22. března 2026  21:24

