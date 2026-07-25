Pro český šerm vybojoval Choupenitch první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal bronz kordista Jaroslav Jurka.V semifinále narazí brněnský rodák na nejvýše nasazeného Maďara Dániela Dósu.
Česká medaile po letech čekání. Šermíř Choupenitch získá na MS minimálně bronz
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Další sportovní akce v roce 2026:
- 3.40
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- 3.44
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- 1.40
- 4.47
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