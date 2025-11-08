Fleretista Choupenitch vybojoval na Mallorce první triumf ve Světovém poháru

„Jsem mega unavený, ale mega rád, že se to povedlo,“ řekl Choupenitch v rozhovoru pro facebookový profil českého svazu. „Pracoval jsem na tom strašně dlouho, aby to první místo konečně vyšlo.“
Choupenitch byl na Mallorce díky postavení v žebříčku nasazený přímo do hlavní soutěže. Cestou do finále vyřadil pět soupeřů včetně Alessia Foconiho, člena italského stříbrného družstva z olympijských her v Paříži .
Ve finále se Szemesem si Choupenitch zopakoval duel z osmifinále červencového světového šampionátu.
„Zápasy tady byly strašně fyzicky náročné. Došermovali jsme v deset večer a jsem rád, že jsem si odvetu vzal zpátky,“ prohlásil.