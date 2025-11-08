Fleretista Choupenitch vybojoval na Mallorce první triumf ve Světovém poháru

  23:05
Fleretista Alexander Choupenitch vyhrál Světový pohár v Palmě de Mallorca. Ve finále porazil 15:10 bronzového medailistu z letošního mistrovství světa Gerga Szemese z Maďarska. Ve Světovém poháru triumfoval poprvé, dosud byla jeho maximem dvě druhá místa, dvakrát byl také třetí. Jednatřicetiletý český reprezentant má na kontě také bronz z olympijských her v Tokiu v roce 2021.

Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně. | foto: Bizzi team

„Jsem mega unavený, ale mega rád, že se to povedlo,“ řekl Choupenitch v rozhovoru pro facebookový profil českého svazu. „Pracoval jsem na tom strašně dlouho, aby to první místo konečně vyšlo.“

Choupenitch byl na Mallorce díky postavení v žebříčku nasazený přímo do hlavní soutěže. Cestou do finále vyřadil pět soupeřů včetně Alessia Foconiho, člena italského stříbrného družstva z olympijských her v Paříži .

Ve finále se Szemesem si Choupenitch zopakoval duel z osmifinále červencového světového šampionátu.

„Zápasy tady byly strašně fyzicky náročné. Došermovali jsme v deset večer a jsem rád, že jsem si odvetu vzal zpátky,“ prohlásil.

8. listopadu 2025  23:05

Brno prodloužilo ligovou neporazitelnost. Děčín zvládl drama, USK porazilo Slavii

Děčínský Michal Grill se snaží přejít přes Jakuba Šiřinu z Opavy.

Brněnští basketbalisté udrželi ligovou neporazitelnost i po sedmém zápase, v němž zdolali Olomoucko 101:75. Pražské derby vyhrál tým USK, který porazil Slavii 91:84. Děčín zvítězil i ve druhém zápase...

8. listopadu 2025  22:44

Konec Vadlejchovy nadvlády. Českým Atletem roku se poprvé stal výškař Štefela

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Jan Štefela jako první výškař ovládl anketu Atlet roku. Bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu, kde se postaral o jedinou medaili české výpravy, po čtyřech letech ukončil kralování oštěpaře...

8. listopadu 2025  22:24

Nový lídr NHL. Do čela se po vítězství nad Pittsburghem posunulo New Jersey

Aktualizujeme
Útočník Blake Lizotte z Pittsburghu střílí okolo Coltona Whitea z New Jersey.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize i celé...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  21:58

První titul na Turnaji mistryň. Rybakinová ve finále přetlačila světovou jedničku

Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé tenisový Turnaj mistryň. Ve finále porazila na tvrdém povrchu v Rijádu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Duel ovládla po hodině a...

8. listopadu 2025  19:25,  aktualizováno  21:44

Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

Veliče Šumulikoski ze Slovácka udílí pokyny během utkání s Hradcem Králové.

Odvolání trenéra nepomohlo. Spíše naopak. Týden po domácí porážce 0:3 od Liberce, po které se poroučel Jan Kameník se svým štábem, prohráli fotbalisté Slovácka v Hradci Králové 0:4. Dočasně...

8. listopadu 2025  21:41

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem...

8. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:45

Norris má navrch i v Brazílii. Zvýšil náskok na čele, Verstappen zpackal kvalifikaci

Usměvavý Lando Norris po vítězství ve sprintu v Brazílii.

Lando Norris z McLarenu vyhrál ve Velké ceně Brazílie formule 1 sprint i následnou kvalifikaci na hlavní závod. Pětadvacetiletý jezdec nejprve porazil na trati Interlagos o 845 tisícin sekundy Itala...

8. listopadu 2025  16:52,  aktualizováno  20:44

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

8. listopadu 2025  20:29

