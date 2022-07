Ztráta trenéra bolí, ale soustředím se na šampionát, říká fleretista Choupenitch

Je pro vás letošní sezona jiná než ty předešlé? Po mistrovství Evropy jste zmiňoval trable, kam určitě patří ztráta trenéra nebo covid, který jste po druhé prodělal.

To je všechno dohromady. Odchod trenéra se mnou po psychické stránce určitě zarezonoval, i když jsem to čekal, tak to nikdy není příjemné. Ocitl jsem se v situaci, kdy jsem nevěděl, co dál a do toho jsem onemocněl covidem. Průběh nebyl tak špatný, jako když jsem se nakazil poprvé, ale následky byly opravdu nepříjemné. Třeba ráno jsem vstal a skoro pro mě končil den, točila se mi hlava a pociťoval jsem velkou únavu. Trvalo to dlouho dobu, absolvoval jsem s tím i nějaké turnaje, což bylo hodně nepříjemné. Věřím, že už je to za mnou a čeká mě lepší období.

Jak dlouho jste se z postcovidových komplikací dostával?

Těžko říct, dva tři měsíce určitě. Po celou tu dobu jsem skoro nemohl fungovat ani pořádně trénovat.

Stefano Cerioni, který vás trénoval, odešel k italskému národnímu týmu. Dá se bez trenéra dlouhodobě fungovat?

Dlouhodobě určitě ne, ale krátkodobě mi teď nic jiného nezbývá. Uprostřed sezony se hrozně těžko něco řeší, radši jsem se věnoval přípravě na ty dva nejdůležitější vrcholy a udělal jsem dobře. Tu situaci začnu řešit hned den po skončení mistrovství světa a pro nadcházející sezonu si někoho najdu, protože dlouhodobě bez trenéra být nemůžu.

Máte už v hlavě nějakou náhradu?

Nebudu k tomu zatím vůbec nic říkat.

Český fleretista Alexander Choupenitch

Strávil jste teď nějakou dobu na kempu ve Španělsku, jak tam probíhala příprava na nadcházející mistrovství světa?

Kemp ve Španělsku proběhl velice dobře. Byl jsem tam deset dní, potkal jsem se s týmy z Hong Kongu, Kanady, Španělska, Brazílie a Británie, takže velice silné obsazení. Probíhala tam fyzická příprava, kterou jsem měl v plánu a taktéž tady probíhala i šermířská příprava, kde jsme si mezi sebou zkusili zápasy, sparingovali jsme, což bylo velmi přínosné. Hotel jsme měli hned vedle haly a líbilo se mi, že jsme byli odstřiženi od města, takže jsme čas trávili opravdu odpočinkem, regenerací a tréninkem. Tak má soustředění vypadat.

Na nedávném mistrovství Evropy v Turecku jste skončil pátý, myslíte teď na vyšší příčku?

Moje ambice je předvádět nejlepší šerm za poslední dva měsíce po všech trablích, které jsem měl. V rámci mých aktuálních možností se mi příprava vydařila dobře, s tím jsem spokojený. Teď se ještě budu snažit formu vyladit co nejvíce, abych se na mistrovství světa cítil nejlépe, jak bude možné. Člověk samozřejmě potřebuje i velký kus štěstí, aby se mu povedl dobrý výsledek, ale já se budu snažit šermovat, jak nejlépe dokážu a budu se snažit předvést co nejlepší výkon.

Jaké to vůbec je, mít dva důležité šampionáty v rozmezí tak krátké doby?

Já se nad tím úplně nezamýšlím, prostě to tak je. Celkově to bylo v posledních dvou letech hrozně zvláštní. Byl covid, půl roku po olympiádě jsme v podstatě neměli turnaje a pak to všechno nahustili. Od března jsme měli každé dva týdny nějaký turnaj v různých částech světa. Ten konec sezony je fyzicky i psychicky dost náročný, člověk musí pořád někde lovit motivaci a síly. Já jsem se snažil co nejlépe připravit na mistrovství Evropy a stejně tak na následující mistrovství světa.

Je to pro vás skok do extrému, když jste si poslední dva roky musel kvůli covidu zvykat na minimum turnajů?

Je to absolutní extrém a nápor pro organismus. Mezi turnaji je normálně čas na přípravu, posledních pár měsíců jsme byli v kolotoči turnajů, takže čas na přípravu, a hlavně regeneraci byl dost omezený. Pro mě to bylo dvakrát tak těžké kvůli té ztrátě trenéra. Musel jsem tedy sám hledat možnosti, jak se připravit. Opravdu to pro mě bylo dost náročné i z manažerské části, například domlouvat si přípravné kempy. Ale je to moje práce, kterou dělám rád. Navíc ten závodní program je pro všechny stejný, takže se na něj snažím připravit, co nejlépe to jde.

Cítíte třeba i větší tlak? Nejsou na vás po bronzu z Tokia kladeny větší nároky?

Já to nevnímám. Tlak a úspěch jsou hodně subjektivní věci. Můžete cítit tlak, který ale nepřichází nebo naopak. Já osobně ho necítím, snažím se v každé situaci dělat maximum, kvalitně se připravovat na turnaje. Není to ale tak, že bych musel, protože na mě někdo klade vyšší nároky.

Změnil se vám po Tokiu nějakým způsobem život?

Vnímám to jako určitý milník v životě. V Tokiu jsem dosáhl velmi dobrého výsledku, který mi aktuálně slouží jako odrazový můstek a motivace na sobě dál pracovat a zlepšovat se. Nemyslím ale, že by se mi nějak dramaticky změnil život.

Kromě šermu jste známý i svou hudební kariérou. „Hlavní smysl je práce na sobě a růst, že člověk může bojem někam dojít.“ Tak popisujete píseň Boj, kde odkazujete právě na tokijskou olympiádu. Kde vy osobně berete motivaci pro váš boj?

Řídím se tím, že v životě přijde ještě něco, co nikdy nepřišlo, co bude zajímavé. S tímhle se každý den budím, že mě něco dobrého čeká. To je moje celoživotní nastavení, což ale samozřejmě neznamená, že nemám žádné pochybnosti. Má je každý, důležité je ale vědět, že to, co člověk dělá, je nejdůležitější a naplňuje ho to. Já to tak se šermem mám.

V klipu si zahrál i MMA zápasník Jiří Procházka. Proč zrovna on?

Jirka je můj kamarád z Brna, který v sobě má velkého bojovníka. Zapadl i do asijského prostředí klipu, protože se řídí kodexem Bušidó, což je samurajský morální kodex. Střihl si tam malou roli, do které se ale perfektně hodil.

Teď vám nedávno vyšel další singl Za tebou. Není pro vás v poslední době náročné si mezi tréninky a turnaji hledat čas na hudbu?

Nejde tak úplně o čas, ten by se našel, protože člověk relaxuje, spíše je občas těžké přenastavit mysl. Člověk musí změnit mindset a nějakou dobu trvá, než se do toho naladí. Takže tohle je občas náročné, a ne vždy to jde. Ve chvíli, kdy to necítím, tak na hudbě nepracuji.