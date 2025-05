Jednoduše – chytal jako bůh.

„V zápase jsem nejvíc chytil čtyři sedmičky, v rozstřelu tři za sebou ještě ne. Taková série se mi dosud nepovedla. Soupeře to srazilo dolů a našim střelcům jsem mohl zvednout sebevědomí,“ zářil jedenatřicetiletý gólman, loňský rekrut Dukly z Plzně.

Hosté výhrou srovnali sérii na 1:1, o majiteli bronzu se rozhodne v sobotu v Praze. „Medaile by byla krásná. Za posledních 11 sezon ji mám každý rok, byť zlatou nebo stříbrnou, rád bych v tom pokračoval,“ zasnil se Šmíd. „Máme nový tým, přišel jsem já jako brankář, Dan Kubeš coby trenér, kluci z dorostu. Pro nás je to první sezona v tomhle složení. Perspektivu má mužstvo obrovskou, zakončit sezonu medailí by bylo úžasné.“

Není zvykem, aby se hrdinou zápasu stal brankář, když jeho mužstvo inkasuje přes 30 gólů. Famózní Šmíd za hrdinu byl. Jako by místo sebe postavil zeď. Hala vyprodaná osmi stovkami diváků jen zírala.

„Měli jsme strašidelný odpad střelby, naši kluci to umí uložit kvalitněji, aby neměl brankář šanci,“ řekl lovosický kouč Ján Lajčák, sám bývalý gólman. „Ale Šmíd chytal výborně, v rozstřelu předvedl tři fantastické zákroky. Je to výjimečný počin, který nám sebral vítr z plachet, mentální sílu.“

Vědci z norské Univerzity v Agderu udělali analýzu více než 33 tisíc sedmimetrových hodů, která ukázala, že celková úspěšnost střelce činí přibližně 77 procent. Na mistrovství světa mužů v roce 2015 měli brankáři průměrnou úspěšnost zákroků kolem 30 procent.

„Všechny zákroky v rozstřelu jsem měl intuitivní,“ prozradil Šmíd, který vychytal legendu Jiřího Motla, tahouna Jana Kupu i bývalého plzeňského spoluhráče Martina Říhu. „V hlavě nosím vždy nějaký plán. Vím, proti komu stojím, mám varianty, co dělat. Šikovní hráči mají připravené určitě dvě tři střely, na které pravidelně sází. Já si buď něco vyberu, nebo počítám se vším a reaguji podle střelce.“

Zpacifikovaným sedmimetrovým hodem Šmíd svoji éru v nejvyšší soutěži i odstartoval. „Můj první zákrok v extralize byla sedmička, kterou jsem chytil Tomáš Babákovi. Je to už sakra dlouho!“ usmála se opora Dukly. „Zaklepu to, od té doby se to se mnou táhne. Sedmičky chytám rád, celou kariéru to je jedna z mých nejsilnějších stránek.“

Karel Šmíd z Dukly slaví.

Paradoxně během středečního utkání žádnou nečapl. Mučil ho elitní exekutor Chotěborský, a proto když ten samý hráč šel jako čtvrtý na rozstřel, Šmíd přenechal své místo parťákovi Segerovi. Lovosický reprezentant jej sice překonal, ale Melich hned dalším hodem „penalty“ uzavřel úspěšnou ránou – 3:1 pro hosty.

„Chotěborský byl jeden ze dvou střelců Lovosic, na které jsem nechtěl jít, na ostatní jsem si věřil,“ doznal Šmíd. „Určitě to byl jeden z mých nejlepších zápasů v sezoně. I kdyby se mi podobná věc v rozstřelu povedla stokrát, neomrzí to. Máme rozhodující zápas doma, což byl náš cíl. Šance na medaili žije. Teď už není nikdo favorit, nikdo outsider. Rozhodne, kdo bude psychicky odolnější.“

A taky, kdo bude chytat jako bůh.