Zasáhla blízkovýchodní krize, Choupenitch a spol. přišli o víkendové Světové poháry

Rozhodnutí FIE je reakcí na masivní narušení mezinárodní dopravy, kvůli níž je pravděpodobné, že by výpravy nemusely do místa konání dorazit a mohly mít také potíže s návratem.
Federace rozhodla „s ohledem na bezpečnost a pohodu všech účastníků, aby bylo zajištěno, že žádná delegace nebude znevýhodněna okolnostmi, které nemůže ovlivnit.“
Globální letecká doprava je silně narušena kvůli konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem, který zapříčinil uzavření většiny velkých letišť na Blízkém východě. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které je podobně jako Dauhá klíčové pro tranzit například do a z asijských zemí.
Světový pohár fleretistů s pětkou žebříčku FIE Choupenitchem se měl uskutečnit od čtvrtka do neděle, v Padově a Aténách měly kvalifikace začít v pátek.