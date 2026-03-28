Beachvolejbalisty Šépka s Džavoronoka zastavilo zranění, turnaj v Mexiku nedohráli

Šépka s Džavoronokem v Mexiku na úvod porazili Francouze Arthura Caneta a Kerana Duvala 21:18, 21:11. V utkání o prvenství ve skupině s Němci Philippem Husterem a Svenem Winterem Češi vyhráli první set, ale zkraje druhého si Džavoronok vykloubil prst na ruce a turnaj pro něj skončil.
Čtvrtí nasazení nenavázali na stříbro ze společné premiéry na Futures v Bhuvanéšvaru na začátku března. Šépka se nyní vrátí ke svému tradičnímu spoluhráči Jiřímu Sedlákovi, s nímž koncem dubna plánují startovat na Elite v Brasílii.