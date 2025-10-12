Senzace na Velké Pardubické. Po třiceti letech zvítězil zahraniční kůň, raduje se Ir

Autor:
Aktualizujeme   15:53
Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval Ir Stumptown v sedle s žokejem Keithem Michaelem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně uniknul osmý titul, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni.

Irský žokej Keith Michael Donoghue v sedle Stumptowna si jede pro vítězství ve Velké pardubické. | foto: ČTK

Stumptown navázal na vítězství britského koně It’s A Snip s Charlesem Mannem, kteří se radovali v roce 1995. Jeho žokej Donoghue startoval na Velké pardubické už loni.

Obhájce prvenství Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil, druhý loňský šampion Godfrey nestartoval.

Připravujeme podrobnosti...

ONLINE: Velká pardubická steeplechase

Slavný mítink sledujeme v podrobné reportáži od 11:00

Program dostihů ve Velké pardubické 2025:

ČasUdálostVýsledky
11:00Cena Laty Brandisové1. Manorie, 2. Ironika, 3. Askerana.
11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH1. Roscoff, 2. Sunset, 3. Serena Chop.
12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera1. George of Beaumont, 2. Storm of Beaufay, 3. Gemill.
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy1. Hibernian, 2. Sardinie, 3. Greek Dessert.
13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe1. Angor War, 2. Hola Que Tal, 3. Korfu.
14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)1. Chittussi, 2. Mr Zuru, 3. Mao Boy.
15:30135. Velká pardubická (hlavní dostih)

Sexy Lord je loňským spoluvítězem. Životní triumf slavil hned při své premiéře na Velké pardubické. Letos ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Jinak ho trenérka Martina Růžičková šetřila, protože se bála zranění. „Důležité pro nás je, že při druhé kvalifikaci krásně skákal,“ řekla Růžičková.

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Chelmsford je na zdejším závodišti velmi úspěšný. Vyhrál tři kvalifikace na Velkou pardubickou, Cenu Arnošta z Pardubic (2022), Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo (obě 2021). O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Velkou poběží poprvé v kariéře.

Závod mezi okurkami i historická chyba. Připomeňte si příběhy Velké pardubické

Stumptown je hvězda z britských ostrovů a dáreček pro fanoušky. Na kontě má výhry z prestižních mítinků v Cheltenhamu a Punchestownu. Pyšní se náramnou bilancí: v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.

Anketa

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2025?

celkem hlasů: 1938
Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 15:30 neděle 12. října 2025. Anketa je uzavřena.
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. Teplice BFotbal - 10. kolo - 12. 10. 2025:Velké Hamry vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
San Marino vs. KyprFotbal - Skupina H - 12. 10. 2025:San Marino vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 120.00
  • 18.00
  • 1.01
Chomutov vs. VsetínHokej - 17. kolo - 12. 10. 2025:Chomutov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 11.00
  • 1.06
Benátky vs. Ústí n. O.Fotbal - 10. kolo - 12. 10. 2025:Benátky vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 6.20
  • 15.00
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 14. kolo - 12. 10. 2025:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 4.20
  • 3.40
Ml. Boleslav vs. KladnoHokej - 14. kolo - 12. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou...

Senzace na Velké Pardubické. Po třiceti letech zvítězil zahraniční kůň, raduje se Ir

Aktualizujeme

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval Ir Stumptown v sedle s žokejem Keithem...

12. října 2025  15:53

ONLINE: Sparta hostí lídra, Kladno hraje v Boleslavi. Hradec v derby přivítá Pardubice

Sledujeme online

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo startuje v 16 hodin na třech stadionech, Sparta hostí lídra tabulky z Českých Budějovic, nedělní program nabízí také...

12. října 2025  15:45

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Spilkové poslední kolo Indian Open nevyšlo, obsadila 25. místo

Golfistka Klára Davidson Spilková zahrála na závěr turnaje Ladies European Tour v indickém Gurugramu své nejhorší kolo a obsadila 25. místo. Před finálovým dnem Indian Open byla vítězka dvou turnajů...

12. října 2025  14:38

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cestu k tuzemskému...

12. října 2025  13:39

Siniaková s Hunterovou vyhrály debl ve Wu-chanu, v Šanghaji slaví titul kvalifikant

Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Australankou Storm Hunterovou tenisový turnaj ve Wu-chanu, ve finále porazily osmý nasazený kazachstánsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:3, 6:2....

12. října 2025  11:29,  aktualizováno  13:17

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější...

12. října 2025  12:34

Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Premium

Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní...

12. října 2025

Schauffele triumfoval v Jokohamě a získal první letošní titul na PGA Tour

Americký golfista Xander Schauffele ovládl turnaj v Jokohamě a připsal si první letošní titul na okruhu PGA Tour. Jednatřicetiletý olympijský šampion z Tokia zvítězil na Baycurrent Classic s náskokem...

12. října 2025

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Atlanta v přípravě na NBA porazila Memphis, Krejčí přispěl deseti body

Deseti body a dvěma doskoky pomohl Vít Krejčí basketbalistům Atlanty v přípravě před startem NBA k vítězství 122:116 na palubovce Memphisu.

12. října 2025  8:03

Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan...

12. října 2025  7:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.