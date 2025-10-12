Stumptown navázal na vítězství britského koně It’s A Snip s Charlesem Mannem, kteří se radovali v roce 1995. Jeho žokej Donoghue startoval na Velké pardubické už loni.
Obhájce prvenství Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil, druhý loňský šampion Godfrey nestartoval.
Program dostihů ve Velké pardubické 2025:
|Čas
|Událost
|Výsledky
|11:00
|Cena Laty Brandisové
|1. Manorie, 2. Ironika, 3. Askerana.
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|1. Roscoff, 2. Sunset, 3. Serena Chop.
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|1. George of Beaumont, 2. Storm of Beaufay, 3. Gemill.
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|1. Hibernian, 2. Sardinie, 3. Greek Dessert.
|13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|1. Angor War, 2. Hola Que Tal, 3. Korfu.
|14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|1. Chittussi, 2. Mr Zuru, 3. Mao Boy.
|15:30
|135. Velká pardubická (hlavní dostih)
Sexy Lord je loňským spoluvítězem. Životní triumf slavil hned při své premiéře na Velké pardubické. Letos ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Jinak ho trenérka Martina Růžičková šetřila, protože se bála zranění. „Důležité pro nás je, že při druhé kvalifikaci krásně skákal,“ řekla Růžičková.
Chelmsford je na zdejším závodišti velmi úspěšný. Vyhrál tři kvalifikace na Velkou pardubickou, Cenu Arnošta z Pardubic (2022), Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo (obě 2021). O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Velkou poběží poprvé v kariéře.
Stumptown je hvězda z britských ostrovů a dáreček pro fanoušky. Na kontě má výhry z prestižních mítinků v Cheltenhamu a Punchestownu. Pyšní se náramnou bilancí: v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.