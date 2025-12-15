Šipkařské senzace. Děda ze Singapuru i skromný Ind slaví. A teď hurá na giganty!

Autor:
  13:53
Jeden už ten pocit dobře zná, druhý o něm až do víkendu pouze snil. V obou případech se ale fandové v legendárním Alexandra Palace na šipkařském mistrovství světa shodovali. Stala se naprostá senzace! Nestárnoucí Paul Lim i vousatý Ind Nitin Kumar postoupili do druhého kola, kde se pokusí o monstrózní šok.
Paul Lim ze Singapuru ve svých 71 letech slaví postup do druhého kola...

Paul Lim ze Singapuru ve svých 71 letech slaví postup do druhého kola šipkařského MS. | foto: AP

Paul Lim to dokázal, raduje se z vítězství v prvním kole na MS v šipkách.
Nitin Kumar měl z postupu na MS v šipkách obrovskou radost.
Nitin Kumar v prvním kole šipkařského MS parádně zavíral, postup si zasloužil.
Senzační výhra, šipkař Nitin Kumar z Indie postoupil do druhého kola.
8 fotografií

Starší mají přednost, začněme tak u Singapurce.

Lim je šipkařskou legendou. Má respekt soupeřů, přejí mu fanoušci. Vždyť ti ho poprvé na mistrovství světa spatřili už v roce 1982, tedy před dávnými 43 lety!

Logicky tak asi tušíte, že Lim není žádným mladíkem. V lednu oslaví 72. narozeniny. Mohl by si užívat důchodu, místo toho dál dělá to, co ho tak naplňuje.

Šipkám se věnuje od sedmdesátých let. Začínal v Anglii, osud ho pak zavál do Nové Guiney nebo Spojených států, kde v týdnu vařil v restauraci a na terč házel převážně o víkendu.

Šipkař Sedláček na MS končí v prvním kole, soupeř se zaskvěl skvělými průměry

Postupně se stával profesionálem, v osmdesátkách už objížděl ty nejlepší turnaje. A v roce 1990 se zapsal historie, když jako první hráč na mistrovství světa zavřel na devět šipek.

Nyní, o 35 let později, se zase připomněl. Stal se totiž nejstarším hráčem v dějinách, který kdy dokázal zvítězit na MS v šipkách. Odnesl to loňský osmifinalista Jeffrey de Graaf ze Švédska, jenž na Lima nestačil v poměru 1:3.

Paul Lim to dokázal, raduje se z vítězství v prvním kole na MS v šipkách.

„V první řadě jsem vděčný, že tu vůbec mohu být. Taky si neskutečně vážím tohoto davu za mnou. Už jen to, že jsem se sem dostal, je úspěch,“ říkal Lim skromně k publiku.

V průměru neházel vyšší skóre než soupeř. Ale v důležitých chvílích se mu dařilo, navíc jen jednou v celém zápase přišel o své podání.

„Bez ohledu na to, jak dobrému čelíte soupeři, jsou chvíle, kdy zkrátka může minout a vy toho prostě musíte využít. Momenty jako tento mě hnaly dopředu celé ty roky. Dnes přišel další,“ těšilo ho.

MS v šipkách 2026: program, kdy hraje Gawlas, kde sledovat v TV

Když radostně vyšvihl ruce nad hlavu, už věděl, co ho čeká dál.

Ve druhém kole vyzve světovou dvojku Luka Humphriese. Bude outsiderem, může však těžit z pět let staré veselé vzpomínky, kdy Brita na mistrovství světa senzačně zdolal.

„Říkal jsem si, že by bylo opravdu pozoruhodné, kdybychom se znovu setkali. Ale Luke dnes není tím Lukem, jakým byl před několika lety. Teď je jedním z nejlepších hráčů na světě,“ chválil ho.

„Posledních pár let ho sleduju a vím, že do šipek vkládá spoustu úsilí a času. Navíc je to dobrý člověk, gentleman a skvělý hráč. Ale dá se porazit! Tak doufám, že se mi to podaří znovu,“ vyhlíží duel Lim.

Bude MS o dvou hráčích? Odstrčený rival si rýpl do Littlera: Má to snadné, žije u mámy

Utkají se v sobotu. A také Humphries už čelil otázkám na vzájemnou bitvu.

„Paul je legenda! Nejtěžší pro mě bude, že mě prostě zbožňuje. Bavím se s ním a pořád mi říká, jak jsem jeho oblíbený hráč. A teď proti němu mám nastoupit!“ usmíval se.

„Od našeho posledního zápasu jsme zůstali v kontaktu, slyšel jsem od něj, že dosáhnu velkých věcí. Měl pravdu. Teď však budou diváci proti mně. Pokud nebudu hrát dobře, bude si na mě věřit,“ tuší Humphries.

Na roli favorita je však zvyklý, měl by ji zvládnout.

Podobně jako čtvrtý nasazený Stephen Bunting, jenž se v prvním kole proti Sebastianu Bialeckému z Polska pořádně natrápil. Nyní si má poradit ještě s větším outsiderem.

S mužem, který překvapil snad ještě víc než velezkušený Lim.

Kumar se stal prvním Indem, který kdy postoupil do druhého kola mistrovství světa.

Senzační výhra, šipkař Nitin Kumar z Indie postoupil do druhého kola.

„Ale máme tolik lidí, že by to dřív nebo později někdo dokázal. Máme spoustu kvalitních hráčů, jen potřebovali vidět někoho, kdo to zvládne,“ hlásil šťastně.

Před tím však ze sebe pomalu soukal: „Nevím, co říct. Jsem ohromen, ale jsem šťastný! Přiletěli za mnou rodiče, aby mě viděl hrát. Jsem rád, že to viděla i celá Indie. Když o něčem sníte, může se stát cokoliv.“

V takový okamžik prý doufal více jak třicet let. Tedy od doby, kdy začal šipky sledovat.

Sám na šampionátu vypadl třikrát hned v úvodním kole po prohrách 0:3, loni se mu podařilo vyhrát alespoň set v zápase s Martinem Lukemanem.

Teď překvapil Richarda Veenstru, 48. muže světového žebříčku, a míří dál. A stejně jako Singapurec Lim se v sobotu pokusí o dost možná největší šok turnaje.

Zdolat jednoho z nejlepších šipkařů současnosti.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
AS Řím vs. ComoFotbal - 15. kolo - 15. 12. 2025:AS Řím vs. Como //www.idnes.cz/sport
15. 12. 20:45
  • 2.29
  • 3.17
  • 3.62
Manchester Utd. vs. BournemouthFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Manchester Utd. vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 1.83
  • 4.31
  • 3.99
Rayo Vallecano vs. BetisFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Betis //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 2.83
  • 3.39
  • 2.65
NY Rangers vs. AnaheimHokej - - 16. 12. 2025:NY Rangers vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.29
  • 4.15
  • 2.73
Tampa vs. FloridaHokej - - 16. 12. 2025:Tampa vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.17
  • 4.08
  • 2.95
Winnipeg vs. OttawaHokej - - 16. 12. 2025:Winnipeg vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:30
  • 2.24
  • 4.01
  • 2.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu

Helena Fibingerová, Imrich Bugár a Jarmila Kratochvílová ukazují medaile z MS...

Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu letos získají bývalá koulařka Helena Fibingerová a někdejší diskař Imrich Bugár, atletičtí mistři světa z roku 1983. Na tiskové konferenci to oznámil Klub...

15. prosince 2025  13:06,  aktualizováno  14:03

Šipkařské senzace. Děda ze Singapuru i skromný Ind slaví. A teď hurá na giganty!

Paul Lim ze Singapuru ve svých 71 letech slaví postup do druhého kola...

Jeden už ten pocit dobře zná, druhý o něm až do víkendu pouze snil. V obou případech se ale fandové v legendárním Alexandra Palace na šipkařském mistrovství světa shodovali. Stala se naprostá...

15. prosince 2025  13:53

Zemřel mistr světa Horešovský, členovi Síně slávy českého hokeje bylo 79 let

Josef Horešovský v roce 2021.

Zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský...

15. prosince 2025  13:27

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

Ustupují i šachisté. Ruské týmy se vrací zpět do hry, mládež i s vlajkou a hymnou

Jan Něpomňaščij během soubojů o šachový trůn

Mezinárodní šachová federace (FIDE) na nedělním on-line zasedání odhlasovala návrat ruských a běloruských týmů do soutěží, zatím ale odložila konečné rozhodnutí o možnosti startu seniorských družstev...

15. prosince 2025  12:41

Mise návrat. Davidová je na sebe pyšná. Potřebuju povedený závod, říká

Premium
Markéta Davidová během štafety v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hochfilzen. Tady pro ni loni začala nejtěžší biatlonová odysea kariéry. Tady musela přerušit skvěle rozjetou sezonu a najednou chodit o berlích a v silných bolestech. Taková vzpomínka se nedá jen tak...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

15. prosince 2025  9:55

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim...

15. prosince 2025  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.