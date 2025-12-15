Starší mají přednost, začněme tak u Singapurce.
Lim je šipkařskou legendou. Má respekt soupeřů, přejí mu fanoušci. Vždyť ti ho poprvé na mistrovství světa spatřili už v roce 1982, tedy před dávnými 43 lety!
Logicky tak asi tušíte, že Lim není žádným mladíkem. V lednu oslaví 72. narozeniny. Mohl by si užívat důchodu, místo toho dál dělá to, co ho tak naplňuje.
Šipkám se věnuje od sedmdesátých let. Začínal v Anglii, osud ho pak zavál do Nové Guiney nebo Spojených států, kde v týdnu vařil v restauraci a na terč házel převážně o víkendu.
|
Šipkař Sedláček na MS končí v prvním kole, soupeř se zaskvěl skvělými průměry
Postupně se stával profesionálem, v osmdesátkách už objížděl ty nejlepší turnaje. A v roce 1990 se zapsal historie, když jako první hráč na mistrovství světa zavřel na devět šipek.
Nyní, o 35 let později, se zase připomněl. Stal se totiž nejstarším hráčem v dějinách, který kdy dokázal zvítězit na MS v šipkách. Odnesl to loňský osmifinalista Jeffrey de Graaf ze Švédska, jenž na Lima nestačil v poměru 1:3.
„V první řadě jsem vděčný, že tu vůbec mohu být. Taky si neskutečně vážím tohoto davu za mnou. Už jen to, že jsem se sem dostal, je úspěch,“ říkal Lim skromně k publiku.
V průměru neházel vyšší skóre než soupeř. Ale v důležitých chvílích se mu dařilo, navíc jen jednou v celém zápase přišel o své podání.
„Bez ohledu na to, jak dobrému čelíte soupeři, jsou chvíle, kdy zkrátka může minout a vy toho prostě musíte využít. Momenty jako tento mě hnaly dopředu celé ty roky. Dnes přišel další,“ těšilo ho.
|
MS v šipkách 2026: program, kdy hraje Gawlas, kde sledovat v TV
Když radostně vyšvihl ruce nad hlavu, už věděl, co ho čeká dál.
Ve druhém kole vyzve světovou dvojku Luka Humphriese. Bude outsiderem, může však těžit z pět let staré veselé vzpomínky, kdy Brita na mistrovství světa senzačně zdolal.
„Říkal jsem si, že by bylo opravdu pozoruhodné, kdybychom se znovu setkali. Ale Luke dnes není tím Lukem, jakým byl před několika lety. Teď je jedním z nejlepších hráčů na světě,“ chválil ho.
„Posledních pár let ho sleduju a vím, že do šipek vkládá spoustu úsilí a času. Navíc je to dobrý člověk, gentleman a skvělý hráč. Ale dá se porazit! Tak doufám, že se mi to podaří znovu,“ vyhlíží duel Lim.
|
Bude MS o dvou hráčích? Odstrčený rival si rýpl do Littlera: Má to snadné, žije u mámy
Utkají se v sobotu. A také Humphries už čelil otázkám na vzájemnou bitvu.
„Paul je legenda! Nejtěžší pro mě bude, že mě prostě zbožňuje. Bavím se s ním a pořád mi říká, jak jsem jeho oblíbený hráč. A teď proti němu mám nastoupit!“ usmíval se.
„Od našeho posledního zápasu jsme zůstali v kontaktu, slyšel jsem od něj, že dosáhnu velkých věcí. Měl pravdu. Teď však budou diváci proti mně. Pokud nebudu hrát dobře, bude si na mě věřit,“ tuší Humphries.
Na roli favorita je však zvyklý, měl by ji zvládnout.
Podobně jako čtvrtý nasazený Stephen Bunting, jenž se v prvním kole proti Sebastianu Bialeckému z Polska pořádně natrápil. Nyní si má poradit ještě s větším outsiderem.
S mužem, který překvapil snad ještě víc než velezkušený Lim.
Kumar se stal prvním Indem, který kdy postoupil do druhého kola mistrovství světa.
„Ale máme tolik lidí, že by to dřív nebo později někdo dokázal. Máme spoustu kvalitních hráčů, jen potřebovali vidět někoho, kdo to zvládne,“ hlásil šťastně.
Před tím však ze sebe pomalu soukal: „Nevím, co říct. Jsem ohromen, ale jsem šťastný! Přiletěli za mnou rodiče, aby mě viděl hrát. Jsem rád, že to viděla i celá Indie. Když o něčem sníte, může se stát cokoliv.“
V takový okamžik prý doufal více jak třicet let. Tedy od doby, kdy začal šipky sledovat.
Sám na šampionátu vypadl třikrát hned v úvodním kole po prohrách 0:3, loni se mu podařilo vyhrát alespoň set v zápase s Martinem Lukemanem.
Teď překvapil Richarda Veenstru, 48. muže světového žebříčku, a míří dál. A stejně jako Singapurec Lim se v sobotu pokusí o dost možná největší šok turnaje.
Zdolat jednoho z nejlepších šipkařů současnosti.