Sen o finále rozehnali bulharští bratři. Čechy ale láká i bronz: Půjdeme se rvát!

  12:58
Semifinálová porážka se skvělými Bulhary je mrzí, ale čeští volejbalisté se na mistrovství světa okamžitě chystají na další, tentokrát už poslední výzvu. Nedělní souboj o bronz, v němž je čeká jedna z velmocí Polsko, nebo Itálie. „Už teď po zápase byl jasný pokřik: zítra je další zápas a půjdeme se rvát!“ přiblížil trenér Jiří Novák rozpoložení svého mužstva.
Luboš Bartůněk reaguje na nepovedenou výměnu v semifinále mistrovství světa.

foto: AP

Milan Moník se raduje v semifinále mistrovství světa.
Češi se radují z bodu proti Bulharům v semifinále mistrovství světa.
Útok Bulharů proti Čechům v semifinále mistrovství světa.
Bulhaři se radují v semifinále mistrovství světa.
Bulharsko v sobotním semifinále podle očekávání táhli bratři Nikolovové: jednadvacetiletý smečař Aleksandar zaznamenal 31 bodů, o tři roky mladší nahrávač Simeon měl díky své výšce 209 centimetrů také útočné a blokařské choutky a přidal dalších devět. Češi favoritům podlehli 20:25, 25:23, 21:25 a 22:25.

„Bylo to těžké. Jsou to hvězdy a zaslouženě nás nejen bratři Nikolovové, ale celý bulharský tým porazil. Myslím si ale, že jsme v zápase nechali všechno, co jsme mohli nabídnout a na co jsme měli,“ řekl v tiskové zprávě svazu blokař a kapitán Adam Zajíček.

Čeští volejbalisté si na MS zahrají o bronz, v semifinále nestačili na Bulhary 1:3

Bulhaři podle něj český tým přehráli nejen individuální, ale i týmovou silou. „Byli na nás skvěle takticky připravení a bylo těžké se dobývat do jejich obrany. Jsem na nás pyšný, že jsme se k tomu postavili tak, jak jsme se postavili, a jedeme dál. Chyběl nám možná jeden odražený balón, čapnutá bodovka, prostě maličké detaily. Oni zaslouženě vyhráli, my prohráli a jede se dál,“ doplnil hráč extraligového Kladna.

Nevidí důvod, aby čeští volejbalisté byli po prohře skleslí. „Proč bychom měli mít hlavy dole... V Čechách i tady je spousta lidí, kteří nás podporují, a víme, že už teď jsme pro ně vítězové.“

„I když to nedopadne dobře, tlak na nás vyvíjen není. Pořád se z toho snažíme vymáčknout co nejvíc, užíváme si to a třeba se to povede v neděli. Když se to povede, bude to super, když ne, bude nás mrzet, že neodjedeme s medailí, ale pořád na sebe musíme být pyšní, protože jsme sakra malá země, která dokázala neskutečný úspěch. A bude to v nás žít dlouho,“ dodal dvaatřicetiletý volejbalista.

Trenér Novák považuje za zásadní, aby si jeho svěřenci přenesli do posledního zápasu na turnaji týmový výkon a soudržnost, které je zdobily na cestě do semifinále.

Jan Galabov se raduje v semifinále mistrovství světa.
Bulhaři se radují v semifinále mistrovství světa.

„Nemyslím si, že bychom utkání proti Bulharům odehráli špatně, ale oni nás ubránili. Trochu jsme se s tím prali a zdálo se mi, že jsme to chtěli moc vzít na sebe a trochu jsme zapomněli pracovat dohromady jako tým.“

V souboji o třetí místo se Češi utkají s prvním, nebo druhým týmem světového žebříčku, do druhého semifinále totiž los svedl Polsko a Itálii. Reprezentanti tak narazí na zklamaného z duelu, který je označován za předčasné finále.

„V neděli nás čekají ti nejlepší na světě, takže do zápasu budeme muset jít s klidnou hlavou. Nemáme co ztratit. Soupeř bude favoritem, ať to bude ten, nebo ten. My můžeme jenom překvapit, jak jsme už všechny překvapili. Určitě je tato situace lepší než být favorit, takže nám vyhovuje,“ řekl univerzál Marek Šotola.

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na...

27. září 2025  10:43

Salač měl pád a do Velké ceny Japonska odstartuje ze šesté řady

Filip Salač odstartuje do Velké ceny Japonska silničních motocyklů až ze šesté řady. Třiadvacetiletý jezdec, který je jediným Čechem v seriálu mistrovství světa, obsadil v kvalifikaci po pádu...

27. září 2025  9:21

