Lvi Praha popáté v řadě zabojují o titul. Budějovice litují: Byli jsme zabrždění

Autor: ,
  21:10
Úřadující šampioni Lvi Praha jsou popáté v řadě ve finále play off extraligy volejbalistů. Ve čtvrtém semifinále vyhráli v Českých Budějovicích 3:1 a stejným poměrem ovládli celou sérii.

Radost Davida Kollátora ve čtvrtém finále extraligy. | foto: Profimedia.cz

V boji o titulu je čeká stejně jako loni Karlovarsko. První finálový zápas je na programu v pátek na západě Čech. Jihostroj bude hrát o bronz s Libercem.

Volejbalisté Českých Budějovic vyhráli úvodní semifinálový zápas v Praze 3:1, ale další bod v sérii už nepřidali. „Byli jsme tři zápasy zbytečně zabrždění na servisu. Začali jsme chybovat a tým jako Praha chyby nedělá, takže pak prohrajete. Celou sérii jsme se trápili na příjmu,“ řekl kapitán Jihostroje Luboš Bartůněk televizní stanici Sporty TV.

Zápas ukončil úspěšným útokem David Kollátor, jenž byl s 22 body nejproduktivnějším hráčem zápasu.

Semifinále play off volejbalové extraligy mužů

4. zápas

České Budějovice - Lvi Praha 1:3 (-13, -22, 18, -20)
Nejvíce bodů: Calvo 15, Kaislasalo 14, Okolič 9 - Kollátor 22, Ihnát 17, Conde 14. Konečný stav série: 1:3

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Litvínov vs. JihlavaHokej - Baráž - 17. 4. 2026:Litvínov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 4.60
  • 1.37
  • 10.00
St. Pauli vs. Kolín nad RýnemFotbal - 30. kolo - 17. 4. 2026:St. Pauli vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 2.35
  • 3.20
Inter vs. CagliariFotbal - 33. kolo - 17. 4. 2026:Inter vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.41
  • 4.20
  • 10.00
Lens vs. ToulouseFotbal - 30. kolo - 17. 4. 2026:Lens vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 2.80
  • 3.80
  • 2.35
Bartoň vs. MmohTenis - - 17. 4. 2026:Bartoň vs. Mmoh //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Aritma vs. Dukla BFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Aritma vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
18. 4. 10:15
  • 1.60
  • 3.58
  • 3.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

ONLINE: Litvínov - Jihlava 2:2. Domácí opět srovnali, prosadil se Czuczman

Hokejisté Livínova slaví gól Davida Kašeho proti Jihlavě.

Začíná baráž o hokejovou extraligu. Příslušnost mezi tuzemskou elitou v ní hájí Litvínov, který čelí prvoligovému šampionovi z Jihlavy. První duel série se hraje na severu Čech od 19 hodin a...

17. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:21

Čeští hokejisté opět porazili Německo. V Karlových Varech inkasovali až v závěru

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Po prvním přátelském zápase zvládli úspěšně i druhý. Čeští hokejistí stejně jako ve čtvrtek také dnes porazili tým Německa. Výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 4:1, góly vstřelili Pytlík, Voženílek,...

17. dubna 2026  16:50,  aktualizováno  19:45

Muchová konečně vyzrála na Gauffovou! Zahraje si semifinále, další tři Češi končí

Konečně. Tenistka Karolína Muchová na sedmý pokus poprvé v kariéře zdolala Coco...

Tenistka Karolína Muchová na sedmý pokus poprvé v kariéře zdolala Coco Gauffovou, po výhře 6:3, 5:7, 6:3 nad Američankou postoupila do semifinále ve Stuttgartu. O finále se na halovém antukovém...

17. dubna 2026  13:01,  aktualizováno  19:04

Právník Vondroušové: Čelí tlaku a stresu. Vzpomněla si na přepadení Kvitové

Premium
Markéta Vondroušová v prvním kole Wimbledonu.

Na stresu z dlouhodobého tlaku staví svou obhajobu Markéta Vondroušová v ošemetném případu, kterému čelí. Loni v prosinci se nepodrobila dopingové zkoušce a tvrdí, že komisařka, jež u ní doma...

17. dubna 2026

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

17. dubna 2026  18:55

Alcaraz se s těžkým srdcem odhlásil i z Madridu: Hodně bolí, že tady nebudu hrát

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude po odstoupení z turnaje v Barceloně hrát kvůli zranění ani příští týden v Madridu. Z antukového Masters ve španělské metropoli se odhlásil také Srb Novak...

17. dubna 2026  18:33

Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v...

Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést...

17. dubna 2026

Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Daniel Richter (vpravo)...

Ústecký fotbal zviditelňují hlavně vnadné moderátorky, nyní však na sebe znovu strhl pozornost i tým druholigového nováčka. Čtyřmi výhrami v řadě oživil barážové choutky.

17. dubna 2026

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01

Hokejisté zveřejnili nominaci na další část kempu před MS. Na koho Rulík ukázal?

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

17. dubna 2026  15:48

Poslední rozloučení s Bugárem. Diskaři vzdali hold nejen atletické legendy

Barbora Špotáková na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.

Lidé se dnes naposledy rozloučili s mistrem světa v hodu diskem z Helsinek 1983 Imrichem Bugárem, který zemřel ve středu 8. dubna. Pohřbu se v zaplněné Velké obřadní síni strašnického krematoria v...

17. dubna 2026  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.