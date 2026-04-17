Lvi Praha popáté v řadě zabojují o titul. Budějovice litují: Byli jsme zabrždění

V boji o titulu je čeká stejně jako loni Karlovarsko. První finálový zápas je na programu v pátek na západě Čech. Jihostroj bude hrát o bronz s Libercem.
Volejbalisté Českých Budějovic vyhráli úvodní semifinálový zápas v Praze 3:1, ale další bod v sérii už nepřidali. „Byli jsme tři zápasy zbytečně zabrždění na servisu. Začali jsme chybovat a tým jako Praha chyby nedělá, takže pak prohrajete. Celou sérii jsme se trápili na příjmu,“ řekl kapitán Jihostroje Luboš Bartůněk televizní stanici Sporty TV.
Zápas ukončil úspěšným útokem David Kollátor, jenž byl s 22 body nejproduktivnějším hráčem zápasu.
Semifinále play off volejbalové extraligy mužů
4. zápas
České Budějovice - Lvi Praha 1:3 (-13, -22, 18, -20)