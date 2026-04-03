Šelmy i Lvice slaví, k brněnsko-pražskému volejbalovému finále je o dva kroky blíž

Lvice Praha zdramatizovaly sérii s Libercem. V domácí UNYP Areně nováček nejvyšší soutěže zvítězil 3:0 a vyrovnal na 1:1. Hrát se tak budou minimálně ještě dvě utkání.
Šelmy pod vedením zkušené nahrávačky Pavly Šmídové neprohrály v extralize od konce října. V sezoně našly jen dvakrát přemožitelky: vedle Lvic nestačily v poháru na Olomouc, ale až v odvetě za rozhodnutého stavu. Frýdek-Místek v úvodním semifinále sebral jasným favoritkám set a snažil se navázat na skalp mistrovského Prostějova, ale od té doby už vládnou Brňanky.
Liberecká Dukla po jasném úterním vítězství tentokrát na soupeřky nestačila, byť skvěle začala. Odskočila do vedení 4:0 a bodově navrch měla ještě za stavu 21:20. Poté však Lvice při servisu americké smečařky Katelyn Smithové Marumotové koncovku otočily. V tlaku pak pokračovaly a získaly i druhou druhou sadu, tentokrát 25:22. „Konečně spadl z holek stres a splnily veškeré pokyny,“ pochvalovala si během pauzy trenérka Viktorija Popovová.
Lvice vedené další exreprezentační nahrávačkou Simonou Bajusz už šanci nepustily a zajistily si ještě jedno domácí semifinále: po pondělním pokračování série v Liberci pak v Praze ve čtvrtek. Bajusz televizi Sporty TV řekla, že v koncovce první sady si domácí hráčky začaly věřit, že s Libercem jde hrát.
„Vyvarovaly jsme se nevynucených chyb, které jsme dělaly. Najednou jsme s nimi hrály vyrovnaně a vyhrály,“ pochvalovala si držitelka ceny pro nejužitečnější hráčku. A prozradila, že tým bojuje s chřipkou. „Takže si určitě poležíme a pak hlavně budeme dělat servis, abychom takhle mohly tlačit i u nich,“ dodala.
Volejbalová extraliga žen
Semifinále play off - 2. zápasy
Lvice Praha - Liberec 3:0 (21, 22, 21)
Frýdek-Místek - Šelmy Brno 0:3 (-21, -17, -16)