Šelmy i Lvice slaví, k brněnsko-pražskému volejbalovému finále je o dva kroky blíž

Autor: ,
  19:43
Brněnské Šelmy dělí poslední vítězství od bojů o extraligové zlato. Frýdek-Místek největší favoritky a držitelky posledního Českého poháru porazily v jeho hale 3:0 a při vedení 2:0 mohou semifinálovou sérii ukončit na Velikonoční pondělí.

Simona Bajusz se rozbíhá na podání. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Lvice Praha zdramatizovaly sérii s Libercem. V domácí UNYP Areně nováček nejvyšší soutěže zvítězil 3:0 a vyrovnal na 1:1. Hrát se tak budou minimálně ještě dvě utkání.

Šelmy pod vedením zkušené nahrávačky Pavly Šmídové neprohrály v extralize od konce října. V sezoně našly jen dvakrát přemožitelky: vedle Lvic nestačily v poháru na Olomouc, ale až v odvetě za rozhodnutého stavu. Frýdek-Místek v úvodním semifinále sebral jasným favoritkám set a snažil se navázat na skalp mistrovského Prostějova, ale od té doby už vládnou Brňanky.

Liberecká Dukla po jasném úterním vítězství tentokrát na soupeřky nestačila, byť skvěle začala. Odskočila do vedení 4:0 a bodově navrch měla ještě za stavu 21:20. Poté však Lvice při servisu americké smečařky Katelyn Smithové Marumotové koncovku otočily. V tlaku pak pokračovaly a získaly i druhou druhou sadu, tentokrát 25:22. „Konečně spadl z holek stres a splnily veškeré pokyny,“ pochvalovala si během pauzy trenérka Viktorija Popovová.

Lvice vedené další exreprezentační nahrávačkou Simonou Bajusz už šanci nepustily a zajistily si ještě jedno domácí semifinále: po pondělním pokračování série v Liberci pak v Praze ve čtvrtek. Bajusz televizi Sporty TV řekla, že v koncovce první sady si domácí hráčky začaly věřit, že s Libercem jde hrát.

„Vyvarovaly jsme se nevynucených chyb, které jsme dělaly. Najednou jsme s nimi hrály vyrovnaně a vyhrály,“ pochvalovala si držitelka ceny pro nejužitečnější hráčku. A prozradila, že tým bojuje s chřipkou. „Takže si určitě poležíme a pak hlavně budeme dělat servis, abychom takhle mohly tlačit i u nich,“ dodala.

Volejbalová extraliga žen

Semifinále play off - 2. zápasy

Lvice Praha - Liberec 3:0 (21, 22, 21)
Nejvíce bodů: Kukučová 19, Zapfová 13, Smithová 9 - Fixová 12, Šulcová 11, Jelínková a Pavlová po 7. Stav série: 1:1.

Frýdek-Místek - Šelmy Brno 0:3 (-21, -17, -16)
Nejvíce bodů: Salimová 10, Strušková 8, Šmídlová a De Vosová po 7 - Straková 13, Marková 11, Silvaová 10. Stav série: 0:2.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

5. dubna 2026  20:49,  aktualizováno  21:51

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Karviná měla na dosah semifinále Evropského poháru, přišla o něj v rozstřelu

Denis Harabiš slaví výhru Karviné.

Házenkáři Karviné na premiérový postup do semifinále Evropského čtvrtfinále těsně nedosáhli. V odvetě čtvrtfinále proti bosenskému Izvidači sice čeští mistři zlikvidovali pětibrankové manko z prvního...

5. dubna 2026  19:49

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Basketbalistky SBŠ Ostrava smazaly druhý mečbol, sérii s Chomutovem vrací domů

Kateřina Bartoňová z Levhartic Chomutov vede útok na koš SBŠ Ostrava, brání ji...

Chomutovské basketbalistky ve čtvrtfinálové sérii proti SBŠ Ostrava nevyužily ani druhý postupový mečbol. Na domácí palubovce Levhartice prohrály čtvrtý zápas 74:90 a soupeř získal zpět výhodu...

5. dubna 2026  19:37

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.