Budějovice musí. Uhnout už není kam, dobře ví mladý smečař Leština

Jak se nyní cítíte?

Moje tělo už je zdravé, akorát se potřebuji dostat zase do formy. Onemocněla mi játra, takže ze začátku jsem měl velké horečky a byl jsem unavený.

Přidáváte si tedy tréninky navíc?

To zase tolik ne. Ale samozřejmě že posilovnu a cvičení mám nastavenou tak, abych se rychle dostal do doby před onemocněním.

Zpátky k volejbalu a vaší situaci. Čeká vás hodně těžký duel. Jste už nervózní?

Ne, už nemáme kam uhýbat. Musíme hrát fakt naplno. Nás profisportovce takové zápasy těší, proto volejbal hrajeme. Je skvělé, když hrajete o všechno. Mě osobně těší takové momenty, když můžu předvést to nejlepší, co umím. Ani žádný speciální rituál před takovým zápasem nemám, prostě se musím jen dobře na celý den soustředit.

Týmu jste dlouho chyběl, na smeči se střídali vaši spoluhráči. Trenéři si mohli oddechnout, že vás mají zpět v sestavě. Jste jejím důležitým článkem. Jak se vám to poslouchá?

Celou sezonu hrajete kvůli tomu nejlepšímu umístění a kvůli bitvám v play off. My si musíme říci, že přece umíme hrát volejbal a naše hra nestojí na jednom hráči. Teď předvedeme, že umíme dobrý sport, a vyhrajeme.

Je aktuální extraligová sezona těžší než ta minulá, ve které jste získali mistrovský titul?

Neřekl bych, že těžší, ale asi zase o něco náročnější. Kvalita týmů se pořád vyrovnává. Myslím si, že už horních osm týmů si může konkurovat a vyhrát každý s každým.

Josef Leština z Jihostroje České Budějovice se snaží udržet míč ve hře.

Jak to s vámi osobně vypadá na příští sezonu?

Samozřejmě že teď na ni vůbec nemyslím. Mám v hlavě jen dnešní zápas. Ale měl bych v Jihostroji být i nadále. Určitě chci stabilně hrát v základní šestce a samozřejmě vyhrát i titul. (směje se)

To musí být velká motivace, když od mládí chodíte na zápasy a sledujete, jak vaši předchůdci poháry zvedali nad hlavy.

Jasně, koukal jsem na volejbal v Budějovicích už jako kluk a chodil na zápasy. A teď s nima hraju, tedy minimálně s Michim (Petr Michálek), což je docela vtipné. Dostal jsem se k dospělým do týmu, to jsem vždycky chtěl.