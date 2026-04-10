Karlovarsko uspělo i v Liberci a je jedinou výhru od finále volejbalové extraligy

Západočeši odvrátili Dukle setboly a vybojovali dvě dramatické koncovky 27:25 a 32:30, třetí set už vyhráli rozdílem osmi bodů.
„Byli jsme dnes často dole, ale vždy se dostali zpátky. Měli jsme silnou mentalitu, to rozhodlo,“ zhodnotil italský trenér Karlovarska Stefano Mascia zápas pro Českou televizi.
I ve druhém semifinále se o největší bodový příděl postaral dvacetiletý smečař Matěj Pastrňák, dnes 15 body. Z pozice univerzála Nikolu Gjorgieva tentokrát zastoupil se 13 body Renars Jansons.
Karlovarsko usiluje o čtvrtý extraligový titul. Druhá série má za sebou teprve jeden duel a v Praze v hale Lvů ho vyhrály České Budějovice 3:1. O druhý semifinálový bod se bude hrát v sobotu na jihu Čech.
Volejbalová extraliga mužů
Semifinále play off - 2. zápas:
Liberec - Karlovarsko 0:3 (-25, -30, -17)
O 5. až 8. místo - odveta:
Odolena Voda - Příbram 3:1 (20, -22, 21, 20)