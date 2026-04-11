Volejbaloví Lvi oplatili Budějovicím domácí porážku a v semifinále srovnali

  21:49
Volejbalová bitva o postup do finále extraligy mezi Lvy a Českými Budějovicemi je po dvou zápasech vyrovnaná. Úřadující mistři ve středu doma v Praze nečekaně prohráli, ale v sobotu Jihočechům v jejich hale porážku oplatili a série bude pokračovat v úterý v UNYP Areně za stavu 1:1. Hvězdou druhého semifinále byl hostující univerzál David Kollátor s 27 body.

David Kollátor z týmu Lvi Praha se snaží překonat blok volejbalistů Piacenzy. | foto: ČTK

„Celý zápas byl nervózní. Jsem rád, jak jsme se popasovali s depresivníma myšlenkama po prvním zápase,“ řekl Kollátor televizi Sporty TV. Lvi, kteří v dlouhodobé části sezony skončili o příčku výše druzí o pouhé dva body před Jihostrojem, vylepšili vzájemnou bilanci s Českými Budějovicemi v této ligové sezoně na 4:2.

Druhé semifinále trvalo téměř tři hodiny, i kvůli častým trenérským výzvám v úvodu. Bodově navrch měli zpočátku, ale jen těsně Lvi. Set nakonec vyhráli 26:24, pak ale dramatickou druhou koncovku získali Jihočeši v poměru 31:29, byť měli hosté tři setboly. Poté už zlomili zápas na svou stranu Lvi, další dějství ovládli 25:17 a 25:20.

Série bude pokračovat v úterý v Praze od 19:30. V té době už může být známý první finalista, protože Karlovarsko vede nad Libercem 2:0 na zápasy a v neděli se pokusí získat rozhodující třetí bod.

Volejbalová extraliga mužů

Semifinále play off - 2. zápas:

České Budějovice - Lvi Praha 1:3 (-24, 29, -17, -20)
Nejvíce bodů: Brichta 14, Franck 12, Calvo 10 - Kollátor 27, Conde 14, Ihnát 13. Stav série: 1:1.

O 5. až 8. místo - odveta:

Kladno - Brno 2:3 (22, -19, -20, 16, -18)
Nejvíce bodů: J. Svoboda 30, Xydakis 13, Popelka 9 - Nadaždin 21, Janků 19, Pražák 14. První zápas 1:3, postoupilo Brno.

