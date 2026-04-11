Volejbaloví Lvi oplatili Budějovicím domácí porážku a v semifinále srovnali

„Celý zápas byl nervózní. Jsem rád, jak jsme se popasovali s depresivníma myšlenkama po prvním zápase,“ řekl Kollátor televizi Sporty TV. Lvi, kteří v dlouhodobé části sezony skončili o příčku výše druzí o pouhé dva body před Jihostrojem, vylepšili vzájemnou bilanci s Českými Budějovicemi v této ligové sezoně na 4:2.
Druhé semifinále trvalo téměř tři hodiny, i kvůli častým trenérským výzvám v úvodu. Bodově navrch měli zpočátku, ale jen těsně Lvi. Set nakonec vyhráli 26:24, pak ale dramatickou druhou koncovku získali Jihočeši v poměru 31:29, byť měli hosté tři setboly. Poté už zlomili zápas na svou stranu Lvi, další dějství ovládli 25:17 a 25:20.
Série bude pokračovat v úterý v Praze od 19:30. V té době už může být známý první finalista, protože Karlovarsko vede nad Libercem 2:0 na zápasy a v neděli se pokusí získat rozhodující třetí bod.
Volejbalová extraliga mužů
Semifinále play off - 2. zápas:
České Budějovice - Lvi Praha 1:3 (-24, 29, -17, -20)
O 5. až 8. místo - odveta:
Kladno - Brno 2:3 (22, -19, -20, 16, -18)