Svěřenci trenéra Martina Pánka budou usilovat o 19. titul v 32. dohrané sezoně nejvyšší soutěže. Celek Vary Bohemians, který loni vznikl sloučením Karlových Varů a Bohemians, získal bronz.
Vary Bohemians v neděli odvrátily konec sezony výhrou v Praze 5:3 a doma se ujaly vedení v čase 11:08 díky brance Ondřeje Kawuloka. Tatran ale mezi 25. a 30. minutou otočil díky gólům Tomáše Hanáka, Jana Procházky a kapitána Marka Beneše stav na 3:1. Vzápětí sice snížil Matyáš Krebner, ale v závěru druhé části vrátil hostům dvoubrankový náskok Jonáš Tuma.
V polovině závěrečné části překonal brankáře Miroslava Kovaříka i Albert Haasz. Při power play do prázdné branky ještě skórovali Procházka a Tuma. Porážku domácích ještě zmírnil 49 sekund před koncem Matúš Gajdoš. Bronz získali hráči Bohemians i loni a byl to pro ně historický úspěch.
Tatran bude usilovat o první triumf od roku 2024, kdy obhájil titul. S Mladou Boleslaví se utká v superfinále potřetí za sebou.
Livesport superliga florbalistů
Semifinále play off - 5. zápas
Vary Bohemians - Tatran Střešovice 3:7 (1:0, 1:4, 1:3)