Zuberští házenkáři porazili Karvinou doma i podruhé a vynutili si páté semifinále

  21:43
Zuberští házenkáři porazili mistrovskou Karvinou i v druhém domácím utkání a po výhře 32:24 vyrovnali stav semifinálové série extraligy na 2:2. Rozhodující pátý duel se bude hrát ve středu na hřišti Baníku, jenž bojoval o titul v posledních sedmi ročnících a útočí na mistrovský hattrick. Domácí tým v neděli stejně jako v sobotu nepustil Karvinou ani jednou do vedení.

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vítěz základní části se v druhém poločasu přiblížil maximálně na rozdíl jednoho gólu, ale definitivní naději na zvrat mu nejspíš vzalo vyloučení Vojtěcha Patzela krátce po polovině druhé půle. „Tam se to zlomilo, protože pak už jsme to museli tahat na tři spojky a už jsme nemohli tolik točit,“ řekl České televizi karvinský Patrik Fulnek.

Jeho tým rozjel sérii dvěma výhrami, ale zatím mečbol nevyužil a ocitl se na hraně vyřazení. „Věděli jsme, že tu bude peklo, potvrdilo se to. Atmosféra domácích hal je důležitá. Doma jsme to urvali my, tady to urvalo Zubří. Myslím, že v obou těch zápasech byli lepším týmem, takže zaslouženě vyhráli. Ale jde to k nám, rozhodne pátý zápas. Je to derby, jak má být,“ uvedl autor tří branek Baníku.

Zubří táhl jeho nejzkušenější hráč Jakub Hrstka, který vstřelil deset gólů. „Řekli jsme si, že musíme navázat na výkon, který jsme předvedli včera, a to se nám i díky neskutečné podpoře fanoušků povedlo. Dali jsme si jasný cíl, že to chceme vrátit ve středu do Karviné, což se podařilo. Je to 2:2, můžeme tam jet relativně s chladnou hlavou. Nehrajeme doma, ten krok musí udělat Karviná. Je to poslední zápas a tam i kdybychom měli umřít, tak do toho dáme všechno,“ uvedl šestatřicetiletý křídelní hráč.

Ve finále už čeká vicemistr z Plzně, jenž ukončil semifinálovou sérii s Duklou ve čtyřech zápasech v sobotu.

Házenkářská extraliga mužů

Semifinále play off - 4. zápas

Zubří - Karviná 32:24 (18:16)
Nejvíce bodů: Hrstka 10/6, Mořkovský 7, Palát 4 - Užek 6, Blyzňuk 5, Fulnek 3, V. Patzel 3/2. Stav série: 2:2.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví zisk mistrovského titulu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů.

19. dubna 2026  20:27,  aktualizováno  22:08

19. dubna 2026  21:43

Liberecké volejbalistky uspěly i ve druhém finále se Šelmami a jsou krok od titulu

Liberecká Lucie Šulcová smečuje v utkání proti Brnu.

Liberecké volejbalistky dělí jediná výhra od extraligového titulu. Dukla porazila favorizované Šelmy Brno na domácí palubovce 3:2 na sety a ve finálové sérii hrané na tři vítězství vede 2:0 na zápasy.

19. dubna 2026  21:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

19. dubna 2026  21:17

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

19. dubna 2026  21:10

Voráčková slaví další euroligovou medaili, se Zaragozou má bronz

Veronika Voráčková ze Zaragozy střílí na koš Girony.

Veronika Voráčková slaví v dresu Zaragozy bronz v Eurolize basketbalistek po vítězství 66:63 ve španělském derby s Gironou. Česká reprezentantka se dočkala další medaile ve vrcholné klubové soutěži...

19. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  20:57

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

19. dubna 2026  20:52

Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno se výhrou 2:1 v Jihlavě ve 24. kole druhé fotbalové ligy přiblížila postupu do nejvyšší soutěže. Slavit by ho mohla již v pondělí, pokud druhé Táborsko neporazí v dohrávce čtvrtý Artis...

19. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  20:44

City zvládlo šlágr s Arsenalem a zamotává boj o titul. Liverpool slaví v derby

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City střílí vítězný gól v utkání proti...

Situace o titul v anglické fotbalové lize se opět zdramatizovala. Druhý Manchester City totiž ve šlágru 33. kola porazil vedoucí Arsenal 2:1. Odstup na soupeře tak snížil na tři body, navíc má zápas...

19. dubna 2026  20:24

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

19. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:21

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

19. dubna 2026  20:10

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52

