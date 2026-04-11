Karvinští házenkáři v úvodním semifinále porazili Zubří o tři góly

Karviné, která ve čtvrtfinále vyřadila Frýdek-Místek 3:0 na zápasy, vyšel skvěle první poločas. V něm si vypracovala až sedmibrankový náskok, ale Zubří zabralo a ještě utkání zdramatizovalo.
Ve 41. minutě se hostům podařilo vyrovnat a posléze se několikrát i ujali vedení, ale vždy pouze o jeden gól. A závěr utkání opět patřil Karviné, kterou táhl se 14 zásahy nejlepší střelec zápasu Vojtěch Patzel.
Druhý duel série hrané na tři vítězství je na programu v neděli opět v Karviné.
Házenkářská extraliga mužů
Semifinále play off - 1. zápas
Karviná - Zubří 36:33 (20:16)