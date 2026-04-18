Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Po pátečním dramatu, které vyvrcholilo sedmičkovým rozstřelem, sehrála mužstva v repríze loňského semifinále další vyrovnané utkání.
Většinu zápasu měla navrch Dukla, nevypracovala si ale náskok větší než tři góly. Naposledy Pražané vedli krátce před polovinou druhého poločasu 19:18. Pak však vicemistři čtyřmi brankami, z nichž tři vstřelil Milan Škvařil, skóre otočili a na rozdíl od pátečního duelu už Dukle srovnat nedovolili.
Plzeň je ve finále nepřetržitě od sezony 2013/14. V minulých dvou letech se musela sklonit před Karvinou, jež vede v semifinále 2:0 na zápasy nad Zubřím. Třetí duel se hraje na Valašsku od 18:00.
Házenkářská extraliga mužů
Semifinále play off – 4. zápas:
3. zápas:
O 5. až 8. místo - odveta:
Play out - 4. kolo:
Tabulka:
|1.
|Jičín
|4
|2
|0
|2
|132:118
|18
|2.
|Zlín
|4
|3
|0
|1
|120:112
|13
|3.
|Kopřivnice
|4
|1
|0
|3
|111:126
|12
|4.
|Strakonice
|4
|2
|0
|2
|120:127
|7