Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

  19:06
Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy.

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Po pátečním dramatu, které vyvrcholilo sedmičkovým rozstřelem, sehrála mužstva v repríze loňského semifinále další vyrovnané utkání.

Většinu zápasu měla navrch Dukla, nevypracovala si ale náskok větší než tři góly. Naposledy Pražané vedli krátce před polovinou druhého poločasu 19:18. Pak však vicemistři čtyřmi brankami, z nichž tři vstřelil Milan Škvařil, skóre otočili a na rozdíl od pátečního duelu už Dukle srovnat nedovolili.

Plzeň je ve finále nepřetržitě od sezony 2013/14. V minulých dvou letech se musela sklonit před Karvinou, jež vede v semifinále 2:0 na zápasy nad Zubřím. Třetí duel se hraje na Valašsku od 18:00.

Házenkářská extraliga mužů

Semifinále play off – 4. zápas:
Dukla Praha - Talent tým Plzeňského kraje 24:27 (13:10)
Nejvíce branek: Krušberský 7, Josef 6 - J. Douda 7/3, O. Šafránek a Bláha po 4. Konečný stav série: 1:3.

3. zápas:
18:00 Zubří - Karviná

O 5. až 8. místo - odveta:
18:00 Lovosice - Frýdek-Místek.

Play out - 4. kolo:
Strakonice - Jičín 30:29 (13:16)
Nejvíce branek: M. Nejdl 8, Zdychynec 5, Bernhard a Němec po 5/2 - A. Dolejší 7/5, Doškář a M. Hájek po 5.

Tabulka:

1.Jičín4202132:11818
2.Zlín4301120:11213
3.Kopřivnice4103111:12612
4.Strakonice4202120:1277
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

ONLINE: Pardubice - Třinec 3:2. Domácí otáčí zápas, Smejkalův gól platí

Sledujeme online
Třinečtí hokejisté se radují z gólu Ondřeje Kovařčíka.

Opět po dvou letech se potkávají ve finále hokejové extraligy. A oba kluby usilují o sedmý titul v klubové historii. Série Pardubic s Třincem začíná na východě Čech, úvodní duel můžete od 17.30...

18. dubna 2026,  aktualizováno  19:44

ONLINE: Sparta - Jablonec 3:1, Kuchta mohl mít hattrick, jeho gól ale ruší ofsajd

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

18. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  19:36

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu také 2:0, sérii bez porážky...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku...

18. dubna 2026  19:14

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy.

18. dubna 2026  19:06

ONLINE: Litvínov - Jihlava 3:1. Náskok domácích jistí David Kaše

Sledujeme online
Litvínovští hokejisté se radují z gólu Nicolase Hlavy.

Úvodní duel baráže o hokejovou extraligu nabídl vyrovnanou bitvu, kterou pro sebe nakonec po výhře 3:2 po prodloužení uzmul Litvínov, a v sérii s Jihlavou tak získal první bod. Také druhý zápas se...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  19:02

ONLINE: Wolves prohráli na Leedsu, Krejčí kvůli zranění střídal. Kinský opět v základu

Sledujeme online
Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat. V...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  18:58

Davidová je po další operaci vyhřezlé ploténky. Obratle jí lékaři zpevnili šrouby

Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Biatlonistka Markéta Davidová absolvovala druhou operaci vyhřezlé ploténky. Nyní ji čeká šest týdnů klidového režimu, aby obratle správně srostly. Pak by měla začít s rehabilitací. Mistryně světa ve...

18. dubna 2026  18:51

Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu...

České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se...

18. dubna 2026  18:42

Muchová si ve Stuttgartu zahraje o titul. Ve finále ji čeká světová dvojka Rybakinová

Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále.

Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila ukrajinskou tenistku Elinu Svitolinovou 6:4, 2:6 a 6:4 a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová dvojka Jelena Rybakinová z...

18. dubna 2026  17:05,  aktualizováno  18:34

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu.

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

18. dubna 2026  18:24

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.