Vítkovice otočily sérii s Chodovem z 0:3 na zápasy a jsou v superfinále

Autor: ,
  18:15
Florbalistky Vítkovic vyhrály v rozhodujícím utkání semifinále play off doma nad Chodovem 3:2 v prodloužení, otočily sérii ze stavu 0:3 na 4:3 na zápasy a budou útočit na čtvrtý titul za sebou. V superfinále se utkají v neděli 25. dubna v pražské O2 areně s týmem Bulldogs Brno, který už postupem do boje o zlato dosáhl na historický úspěch.

Vendula Maroszová brání Emelii Wibron z Thorengruppenu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Vítkovice mají už devět titulů, uspěly také v letech 2000, 2014, 2016, 2018, 2019 a 2021.

Šampionky z posledních tří let dokázaly otočit sérii z 0:3 na 4:3 na zápasy jako teprve druhý tým v historii. Poprvé to dokázaly hráčky FBC Ostrava ve čtvrtfinále v roce 2017 proti Bohemians.

Domácí hráčky se ujaly vedení v čase 3:16, kdy využila přesilovou hru Vendula Maroszová. Za 86 sekund ale odpověděla Nikola Štekerová a po 24 vteřinách druhé části otočila stav Eva Křtěnová.

Ve 43. minutě vyrovnala Nela Sikorová a v čase 68:22 rozhodla kapitánka Vítkovic Sára Seevaldová. Chodov jako třetí tým základní části zůstal bez medaile, bronz získal druhý Tatran Střešovice, který vypadl s Bulldogs.

ČEZ extraligy florbalistek

Semifinále play off - 7. zápas

1. SC Vítkovice - Chodov 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 4. Maroszová, 43. Sikorová, 69. Seevaldová - 5. Štekerová, 21. Křtěnová. Konečný stav série: 4:3.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.