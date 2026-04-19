Vítkovice otočily sérii s Chodovem z 0:3 na zápasy a jsou v superfinále

Vítkovice mají už devět titulů, uspěly také v letech 2000, 2014, 2016, 2018, 2019 a 2021.
Šampionky z posledních tří let dokázaly otočit sérii z 0:3 na 4:3 na zápasy jako teprve druhý tým v historii. Poprvé to dokázaly hráčky FBC Ostrava ve čtvrtfinále v roce 2017 proti Bohemians.
Domácí hráčky se ujaly vedení v čase 3:16, kdy využila přesilovou hru Vendula Maroszová. Za 86 sekund ale odpověděla Nikola Štekerová a po 24 vteřinách druhé části otočila stav Eva Křtěnová.
Ve 43. minutě vyrovnala Nela Sikorová a v čase 68:22 rozhodla kapitánka Vítkovic Sára Seevaldová. Chodov jako třetí tým základní části zůstal bez medaile, bronz získal druhý Tatran Střešovice, který vypadl s Bulldogs.
ČEZ extraligy florbalistek
Semifinále play off - 7. zápas
1. SC Vítkovice - Chodov 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)