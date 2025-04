Úvod snů nestačil. Lovosice prohrály s Karvinou o gól, mistr sahá po finále

„Pokusíme se to ukončit,“ řekl hostující asistent trenéra Martin Galia. „Chceme se ještě vrátit k nám,“ vzkázal lovosický špílmachr Jan Kupa.

I on se stal strůjcem možná nejlepší pasáže Lovců v letošní sezoně. Jejich vstup do utkání bral dech. Sázeli gól za gólem a z obhájce titulu si dělali trhací kalendář, dvakrát dokonce skórovali v oslabení. Když po sólu v přesilovce soupeře zvýšil na 7:1 reprezentant Chotěborský, Karviná si brala oddechový čas. Sice pak ještě jednou inkasovala, jenže záhy se vrátila do hry, když našla recept na domácí obranu. Z manka i díky šesti trefám Ukrajince Blizňuka ukusovala až na poločasových 17:14 pro Lovosice.

„Rozhodla vůle. A víra. I když začátek byl strašidelný, nabádali jsme hráče, aby stále věřili,“ líčil Galia. „I tak vysoké vedení může být někdy svazující. Ještě chybělo 50 minut do konce a my máme tým tak zkušený, že se s tím dokázal poprat. Odpracoval to.“

Navzdory střeleckému apetitu lovosického Trkovského, který nasázel za sedm minut druhé půle čtyři góly, dokázala Karviná skóre otočit. Ve 40. minutě poprvé vedla, pak se soupeři tahali, ale spíš hosté byli o krok napřed. Kupa 35 sekund před koncem snížil na rozdíl gólu, víc domácí nestihli.

Jan Kupa se snaží prosadit mezi dvojicí protihráčů, vlevo Jan Užek, vpravo Ilja Blizňuk.

„Takový úvod, jaký jsme předvedli, bývá zrádný, zvlášť v play off a s týmem jako Karviná. Každopádně jsme si ho přáli. Šlo o to, abychom to udrželi déle,“ hodnotil lovosický trenér Ján Lajčák. „Velmi mě mrzí úvod druhého poločasu, udělali jsme za tu pasáž moc individuálních chyb v obraně nebo útoku. Pak to byl boj o každý míč a Karviná má zkušené hráče, takže závěry umí.“

Lovosice v semifinále play off už dvakrát za sebou s Karvinou vypadly, teď jim hrozí do třetice všeho špatného. První utkání u soupeře ztratily 26:34.

„Škoda, dnes jsme na tom byli tak, že jsme mohli zápas zvládnout. Moc zahozených čistých šancí v takovém utkání a tak důležitých situacích rozhodlo. Chci věřit, že přes zklamání v chlapcích zůstane, že umíme hrát s každým, tedy i s Karvinou,“ burcoval hned po porážce svůj tým Lajčák.

Domácí klub během zápasu oznámil, že si pojistil slovenského reprezentanta Marka Hniďáka i odchovance Tadeáše Pokorného.

V druhé sérii Plzeň vládne nad pražskou Duklou také už 2:0 na zápasy a stojí jen jednu výhru od boje o zlato. Stejně jako Karviná.