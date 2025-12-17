Karviná reprízu posledního extraligového i pohárového finále rozhodla ve druhém poločase, kdy si pěti góly za sebou vypracovala klíčový náskok. Domácí Plzni nepomohlo ani devět branek nejlepšího střelce zápasu Daniela Bláhy.
Lovosice měly zápas proti Zubří od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. Do finále severočeský celek postoupil poté, co v posledních dvou letech vždy skončil v semifinále.
Český pohár házenkářů
Semifinále
Lovosice - Zubří 33:26 (18:13)
Talent tým Plzeňského kraje - Karviná 20:25 (9:11)