Ve finále Českého poháru si zahrají obhájci z Karviné a Lovosice

Autor:
  21:10
Karvinští házenkáři v semifinále Českého poháru vyhráli 25:20 v Plzni a mají na dosah třetí triumf v soutěži za sebou. Jejich soupeřem ve finále budou Lovosice, které si poradily 33:26 se Zubřím.

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Daniel Bláha z Plzně zastavený ve výskoku. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Karviná reprízu posledního extraligového i pohárového finále rozhodla ve druhém poločase, kdy si pěti góly za sebou vypracovala klíčový náskok. Domácí Plzni nepomohlo ani devět branek nejlepšího střelce zápasu Daniela Bláhy.

Lovosice měly zápas proti Zubří od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. Do finále severočeský celek postoupil poté, co v posledních dvou letech vždy skončil v semifinále.

Český pohár házenkářů

Semifinále

Lovosice - Zubří 33:26 (18:13)
Nejvíce branek: Kupa 11/4, Stach 7 - Mořkovský 11, Šnepsts, Palát oba 3.

Talent tým Plzeňského kraje - Karviná 20:25 (9:11)
Nejvíce branek: Bláha 9, Skopár 4/1, Škvařil 3 - Užek 6, Blyzňuk, Solák oba 5.

